В Литве фиксируется гидрологическая засуха

"Гидрологическая засуха наблюдается на 24 из 48 водомерных постов (далее – ВМП). На этих ВМП уровень воды ниже или равен самому низкому среднемноголетнему уровню воды теплого времени года. Еще на 14 ВМП уровень воды близок к засухе. Наиболее значительное снижение водности рек наблюдается в северных, северо-западных и восточных районах Литвы", - пишет гидролог Янина Брастовицките-Станкевич в Facebook-аккаунте Литовской гидрометеорологической службы.

По ее словам, экологический (природоохранный) сток (минимальный сток воды из водотока, необходимый для обеспечения минимальных условий жизни экосистем) наблюдается в Нерисе возле Вильнюса, в Левуо возле Бернатоняй, в Венте возле Папиле, в Акмяне возле Паакмениса и в Шяшувисе возле Скиргайлай.