В Паланге конфликт на пляже: вызвали полицию, штрафы оказались внушительными

В прошлом году муниципалитет Паланги разделил побережье курорта на пять отдельных пляжей. Нудистский пляж также был выделен в одну из отдельных зон. Правда, он не остался в любимом народом месте в Швянтойи, а был переведен в Немирсета. После смены местоположения нудистского пляжа участились и конфликты из-за обнаженных купающихся или загорающих в неположенном месте.