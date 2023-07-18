18 июля 2023 г. 12:11

После дождя - печальные последствия в Вильнюсе: недавно открытый новый парк нужно снова спасать

 
ru.DELFI.lt

В середине мая для жителей Вильнюса открылась новая территория – Шешкинский парк: в то же время был взят под контроль риск затопления улиц. Правда, в конце июня жители стали делиться в социальных сетях фотографиями недавно оборудованного Шешкинского парка. Недавно оборудованные ливневые очистные сооружения не выдерживали обильных дождей. Похоже, ситуация повторяется и парк вновь не справился с дождем.

Как сообщалось ранее, сложный рельеф местности, ошибки советских градостроителей, интенсивная урбанизация и климатические изменения привели к тому, что каждый обильный дождь означал неизбежное затопление части улиц Вильнюса, тем самым - нарушалось движение и разрушалось дорожное покрытие.

"Этот проект является прекрасным примером того, как много целей можно достичь за счет реализации лишь одного проекта: устранен риск затопления улиц центральной части города, в Шяшкине установлен рекреационный резервуар дождевой воды и отличное место для отдыха, где жители Вильнюса могут провести свободное время. Муниципалитет дополнительно инвестировал, оборудовав здесь пешеходные и велосипедные дорожки, детскую площадку и скамейки. Кроме того, была отремонтирована инфраструктура северной части Жверинаса – покрытие дорог и тротуаров на улицах Миглос, Парибе, Лушю, Эльню. Пользу в связи с проведенными работами ​будет ощущать еще больше жителей Вильнюса", - ранее говорил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Коллектор, оборудованный на улице Гележинё Вилко, установленный несколько десятилетий назад и собирающий поверхностные воды с территории площадью 648 га, в которую входят микрорайоны Балтупяй, Фабийонишкес, Шешкине, Пашилайчяй стал наиболее загруженной частью Вильнюсской сети поверхностной канализации. С расширением города коллектор уже не может справиться с потоками воды, поэтому во время сильных дождей вода затапливает ответвление на перекрестке с улицей Жальгире и в низинах под кольцом проспекта Конституции.

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