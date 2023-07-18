Украинское зерно можно будет транспортировать через Литву и Польшу

"Все понимают, что нужно вывозить зерно из Украины, потому что часть мира ждет его для обеспечения продовольствием. И все это создает переговорный момент для России. Конечно, если продление соглашения не будет достигнуто, Литва может предложить, как она это уже сделала, экспортировать зерно через порты стран Балтии. Мы уже начали это делать и можем продолжать", - сказала во вторник Žinių radijas А. Скайсгирите.

"В данном случае речь идет о транзите зерна, чтобы его можно было в дальнейшем транспортировать из Польши в другие страны мира, а не о том, что зерно остается там. Конечно, из солидарности мы все должны помогать Украине – и Литва, и Польша", - сказала она.

Также, по словам советника президента, нет никаких сомнений в том, что Россия стремится использовать это соглашение в качестве рычага в переговорах с Украиной и ООН.

"Россия, конечно, хочет использовать этот рычаг в свою пользу (…) И эти переговоры достаточно сложные, в них участвуют Россия, Украина, ООН, Турция", - добавила она.