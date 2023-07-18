Итог после первого шоппинга в Польше: сэкономили внушительную сумму

На обратном пути из короткого отпуска в Польше в конце июня мы остановились в Августаве. Раньше у меня никогда не было возможности делать покупки в сети Biedronka, которую так любят жители Литвы , но багажник машины был наполовину пуст, а на заднем сиденье еще оставалось место, поэтому мы решили заполнить его польскими товарами.

Решение совершенно спонтанное и незапланированное. Мы выбрали небольшой магазин Biedronka в торговом центре в Августаве и зашли в четверг вечером, чтобы осмотреться. Встретили, может быть, всего несколько местных жителей, так что можно сказать, что мы провели почти целый час в полупустом магазине. Признаюсь, мы пришли сюда - совершенно неподготовленными: без списка покупок и дисконтной карты, не поинтересовавшись ни предлагаемыми скидками, ни тем, какие конкретно товары в Польше намного дешевле, чем в Литве. Поэтому я решила, что это будет как эксперимент - мы выберем те товары, которыми обычно пользуемся каждый день в Литве, и я сравню их цены. Да, кто-то скажет, что качество, состав и марки некоторых польских и литовских продуктов различаются, но мы старались выбирать не самые низкие цены и максимально натуральные продукты, насколько позволяло наше «знание» польского языка.