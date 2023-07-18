Итог после первого шоппинга в Польше: сэкономили внушительную сумму

На обратном пути из короткого отпуска в Польше в конце июня мы остановились в Августаве. Раньше у меня никогда не было возможности делать покупки в сети Biedronka, которую так любят жители Литвы, но багажник машины был наполовину пуст, а на заднем сиденье еще оставалось место, поэтому мы решили заполнить его польскими товарами.
Решение совершенно спонтанное и незапланированное. Мы выбрали небольшой магазин Biedronka в торговом центре в Августаве и зашли в четверг вечером, чтобы осмотреться. Встретили, может быть, всего несколько местных жителей, так что можно сказать, что мы провели почти целый час в полупустом магазине. Признаюсь, мы пришли сюда - совершенно неподготовленными: без списка покупок и дисконтной карты, не поинтересовавшись ни предлагаемыми скидками, ни тем, какие конкретно товары в Польше намного дешевле, чем в Литве. Поэтому я решила, что это будет как эксперимент - мы выберем те товары, которыми обычно пользуемся каждый день в Литве, и я сравню их цены. Да, кто-то скажет, что качество, состав и марки некоторых польских и литовских продуктов различаются, но мы старались выбирать не самые низкие цены и максимально натуральные продукты, насколько позволяло наше «знание» польского языка.
Правда, нам удалось найти товары тех же торговых марок, которые мы покупаем и в Литве, поэтому сравнить их цены было гораздо проще. Мы также договорились, что будем ориентироваться на продукты с длительным сроком хранения, замороженные продукты и не будем покупать много фруктов или овощей, ведь нам еще предстоит долгий путь домой.
Признаюсь - без подготовки и изучения буклетов с ценами было действительно сложно ориентироваться в польских ценах, которые нужно было быстро конвертировать в евро. С самого начала сложилось впечатление, что цены на некоторые товары, такие как рис, овощи и кофе, очень похожи на литовские. Но я не спешила их сравнивать сразу, так как планировала сделать это, вернувшись домой.
Мы редко посещаем литовские магазины, за время пандемии сформировалась привычка заказывать товары через курьеров, из интернет-магазинов. Поэтому проще было сравнивать торговую сеть "Biedronka" и один из крупнейших интернет-магазинов. Процесс сравнения затянулся, но результат оказался крайне неожиданным.
Мы знали, что сэкономим, но то, что разница в цене на некоторые позиции может быть такой большой, было неожиданным. Загрузив две полные магазинные тележки - примерно столько потребляем за месяц - мы потратили 756 злотых, или ровно 170 евро. В Литве мы, наверное, потратили бы столько же за две недели.
В таблице Excel записала цену единицы каждого польского и литовского продукта. При их сравнении я старалась ориентироваться на товары средней ценовой категории и их количество. Так что, если вытащить все из наших пакетов, закупленных в торговой сети "Biedronka" по одной единице товара и положить обратно на кассу, все это будет стоить около 118 евро. Стоимость такой же "корзинки" товаров, приобретенной в литовском интернет-магазине возросла до 180 евро, то есть за аналогичные товары в Литве заплатили бы почти на 60 проц. больше.
Как я уже упоминала ранее, может быть погрешность из-за веса, качества и торговой марки, но даже 40 или 50% экономии будет очень значительной. А тут все 60 процентов! Можем более подробно изучить цены на приобретенные товары.
Мои предположения о ценах на некоторые продукты сбылись, их отличие от литовских цен не столь очевидно. В Польше 400-граммовая пачка риса „Basmati“ стоит 5 злотых или 1,12 евро, в Литве — 1,19 евро. Макароны "sraigteliai" (500 г) в Польше стоят 7 злотых или 1,57 евро, а аналогичные в Литве - 2,15 евро. Банка консервированной кукурузы 285 г в торговой сети "Biedronka" - 3,67 злотых или 0,82 евро, в Литве - 1,29 евро. Консервированная фасоль (240 г) стоит 2,62 злотых или 0,59 евро в Польше, 1,69 евро в Литве. Нам удалось найти один товар, за который мы переплатили в Польше. Это пакет арахиса с перцем, который стоит 9,48 злотых или 2,13 евро, тогда как в Литве мы заплатили бы за аналогичный продукт 1,59 евро.
Самая большая разница в цене бакалейных товаров – кофе, сладости и растительное масло. Здесь кофе одной известной марки (500 г) стоит 5,61 евро, а в Литве такая же цена 12 евро. 750 мл оливкового масла первого отжима стоят в Польше 22 злотых или 4,94 евро, а в Литве — 11 евро. Цена на обычное подсолнечное масло в торговой сети "Biedronka" вдвое ниже: 1 литр - 9,29 злотых или около 2 евро, а в Литве - 4 евро. 270-граммовая плитка шоколада известной марки стоит в Польше 8 злотых (1,8 евро), а в Литве такой же шоколад стоит 4,49 евро.
За банку тунца мы заплатили 12,94 злотых (2,9 евро), дома такой же продукт приобрели бы за 4,69 евро.
Литовские и польские цены на овощи и фрукты схожи. Один кабачок будет стоить около 0,6 евро в обеих странах. Килограмм бананов в Польше — 7 злотых (1,57 евро), в Литве — 1,49 евро. Килограмм нектаринов стоит 19 злотых (4,26 евро) и 4 евро соответственно в Литве. Фасованные авокадо (500 г) в Польше — 10 злотых (2,24 евро), дома — 3 евро.
Более очевидная разница в цене между мелкоплодными томатами. 500-граммовая упаковка мелких помидоров в польском магазине стоит 13 злотых (2,92 евро), а в Литве такое же количество будет стоить 5 евро.
Цены на польские молочные продукты также значительно ниже литовских. Литр 3,2 - процентного молока (и уж точно не UHT) - 3,19 злотых (0,72 евро), а литовское стоит 1,59 евро.
Мы купили довольно много различных сортов сырных изделий. Сыр буратта стоит 5 злотых (1,12 евро) в Польше, а в Литве - 3 евро. 200 г упаковка сыра чеддера стоит 10,94 злотых (2,47 евро), а здесь - 4,19 евро. Моцарелла соответственно — 3 злотых (0,67 евро) и 0,89 евро, а ферментный сыр — 12 злотых (2,69 евро) и 4 евро. Баночка 400-граммового греческого йогурта стоит 2,66 злотых (0,6 евро), а в Литве — 1,95 евро. Впрочем, цены на йогурты с фруктовым вкусом не сильно разнятся. 400 г баночка в торговой сети "Biedronka" стоила 2,69 злотых (0,6 евро), а в литовском интернет - магазине - 0,69 евро.
Удивили также цены на мясные и рыбные продукты. Филе лосося и куриная грудка в Польше намного дешевле. Здесь кусочки лосося для стейков (упаковка 270 г) стоят 21,57 злотых (4,84 евро), а в Литве мы купили бы столько же за 7 евро. Чтобы было проще сравнивать: в Польше цена килограмма составляет около 80 злотых (18 евро), а в Литве — около 28 евро. Нарезанное филе лосося (150 г) — 18 злотых (4 евро), в Литве — 6 евро.
Цена за упаковку куриной грудки весом 400 г 10,8 злотых (2,42 евро) в Польше, а литовская версия - 5,49 евро. Килограмм соответственно стоит 21,57 злотых (4,84 евро) и 13,73 евро.
Самые большие различия в ценах на товары для дома. Большая упаковка пятновыводителя (2 л) стоила 31 злотый (6,96 евро), тогда как в Литве тот же продукт стоил бы почти в два раза дороже - 13 евро. Сохраняющие цвет моющие салфетки (20 шт.) в Польше - 24 злотых (5,39 евро), а дома такие же - 8,49 евро. Капсулы для стирки (30 шт.) - 42 злотых (9,43 евро), в литовском интернет-магазине - 16,69 евро. Солнцезащитный крем (175 мл) — 25 злотых (5,61 евро), а аналогичный в Литве стоил бы почти в три раза дороже — 15 евро.
Важно отметить, что цены на большинство товаров сравниваются без учета скидок. Правда, дисконтную карту в торговой сети "Biedronka" мне удалось одолжить, но с ней особо сэкономить не получилось. Я спросила у встреченного на кассе мужчины — может быть, у него есть дисконтная карта, но получив ответ на польском языке, так я его и не поняла. Было только ясно, что у него не было карты. Он улыбнулся и сам неожиданно заговорил по-литовски: "Когда видишь, как люди тащат сумки к кассе, ты уже знаешь, что это литовцы". Мужчина помог у местных одолжить карточку, а сам купил большое количество напитков, предназначенных для занятия спортом. Видимо, они здесь тоже намного дешевле. Пожелав друг другу удачи, мы потащили сумки, полные вкусностей, к машине. Эксперимент удался.