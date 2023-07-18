18 июля 2023 г. 11:37

Коронавирус в Литве: 21 случай, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: SAM nuotr.
За прошлые сутки в Литве выявлен 21 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 5 человек, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 693 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 321 670 случаев, сейчас болеют 296 человек. За прошлые сутки по причине коронавируса госпитализированы четыре пациента. В больницах лечатся 15 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 6,8 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 16.

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