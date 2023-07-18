На президентских выборах жители поддержали бы Науседу

Президент Г. Науседа продолжает лидировать – поддержка лидера страны изменилась незначительно. В мае за него проголосовали бы 20,7 проц. опрошенных, а в июне – 19,3 проц.
От Г. Науседы все еще значительно отстает адвокат И. Вегеле. Юриста в июне поддерживали 10,1 проц. опрошенных, в мае – 10,3 проц.
На третьем месте с президентской рейтинговой таблице – общественный деятель Андрюс Тапинас, которого в июне поддерживали 6,6 проц. опрошенных (в мае – 5,5 проц.).
Хотя в пределах погрешности, но наиболее значительно изменилась поддержка экс-премьера Саулюса Сквернялиса. В июне его на посту президента хотели видеть 6,2 проц. опрошенных, а в мае политика поддерживали 3,3 проц. респондентов. С. Сквернялис занял четвертое место в рейтинговой таблице, опередив лидера социал-демократов, европарламентария Вилию Блинкявичюте, за которую в июне намеревались проголосовать 5,7 проц. респондентов (в мае – 6,4 проц.).
Столько же участников опроса в июне проголосовали бы за премьера Ингриду Шимоните (5,7 проц.). В мае ее поддерживали 7,3 проц. опрошенных.
На седьмом месте – министр обороны Арвидас Анушаускас, за которого в июне свой голос на президентских выборах отдали бы 4,7 проц. респондентов (в мае – 4,8 проц.).
Далее в рейтинговой таблице – спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен (в июне ее поддерживали 4,6 проц.) и парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис (в июне за него проголосовали бы 2,5 проц. участников опроса).
В список опроса также были включены Аурелиюс Верига, Ремигиюс Шимашюс, Аушра Малдейкене, Вальдемар Томашевский, Пятрас Гражулис и Габриэлюс Ландсбергис, они получили по менее чем 2 проц. поддержки.
Однако, 11,5 проц. опрошенных указали, что голосовали бы за другого политика. 13,7 проц. не знали, за кого отдали бы свой голос, а 9,4 проц. указали, что не участвовали бы в выборах.
Компания по исследованию общественного мнения и рынка "Spinter tyrimai" 19-28 июня 2023 г. по заказу информационного портала DELFI провела опрос общественного мнения. В опросе приняли участие жители в возрасте от 18 до 75 лет.
Применялся комбинированный метод опроса: 50 проц. телефонным опросом, 50 проц. – онлайн. Телефонное интервью проводит профессиональный интервьюер. Он проводит интервью с респондентом по заранее подготовленным вопросам, фиксируя ответы в анкете.
В онлайн-опросе респонденту отправляется ссылка на опрос, которую респондент заполняет самостоятельно в удобное для него время. Ссылка уникальна, т. е. анкета не может быть заполнена более одного раза.
В ходе исследования было опрошено 1012 респондентов. Распределение участников исследования по полу, возрасту и месту жительства пропорционально распределению населения Литвы.
Погрешность результатов исследования составляет 3,1 проц.