На президентских выборах жители поддержали бы Науседу

Президент Г. Науседа продолжает лидировать – поддержка лидера страны изменилась незначительно. В мае за него проголосовали бы 20,7 проц. опрошенных, а в июне – 19,3 проц.

От Г. Науседы все еще значительно отстает адвокат И. Вегеле. Юриста в июне поддерживали 10,1 проц. опрошенных, в мае – 10,3 проц.

На третьем месте с президентской рейтинговой таблице – общественный деятель Андрюс Тапинас, которого в июне поддерживали 6,6 проц. опрошенных (в мае – 5,5 проц.).

Хотя в пределах погрешности, но наиболее значительно изменилась поддержка экс-премьера Саулюса Сквернялиса. В июне его на посту президента хотели видеть 6,2 проц. опрошенных, а в мае политика поддерживали 3,3 проц. респондентов. С. Сквернялис занял четвертое место в рейтинговой таблице, опередив лидера социал-демократов, европарламентария Вилию Блинкявичюте, за которую в июне намеревались проголосовать 5,7 проц. респондентов (в мае – 6,4 проц.).