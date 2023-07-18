Общественность заинтригована: неужели Грибаускайте примет участие в президентских выборах?

Фотографией и записью Л. Закарявичюс поделился в пятницу. И хотя он не уточнил, что именно готово и для чего нужна стратегия, похоже, граждане решили, что Д. Грибаускайте примет участие в президентских выборах 2024 года. Читатели выразили по этому поводу радость и поддержку.

Л. Закарявичюс, вступив в дискуссию с комментаторами, все-таки дал понять, что говорит несерьезно, хотя и заверил, что очень ждал бы кандидатуру Д. Грибаускайте на выборах. Ее консультант Года Баценскене подтвердила Delfi, что президент Д. Грибаускайте, срок полномочий которой истек, не намерена снова претендовать на эту должность. Она заверила, что позиция президента по этому вопросу не изменилась.