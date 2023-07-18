Выявлены коррупционные риски при выдаче разрешений на строительство

По утверждению ССР, классификационное разграничение зданий позволяет строителям злоупотреблять процессом строительства при выборе наиболее подходящей для них классификации зданий. Например, проектировать и строить здания, фактически пригодные для проживания или отдыха, при этом получив разрешение на строительство административного здания или подсобного здания сельскохозяйственного назначения.

По данным ССР, подобный случай был выявлен в Каунасском районном самоуправлении – разрешение на строительство было выдано по проекту реконструкции подсобного хозяйственного помещения и гаража без изменения назначения здания, однако указанный проект по своим техническим решениям больше напоминает жилое здание или здание для отдыха. С помощью открытых поисковых Интернет-систем было установлено, что вышеупомянутое здание недалеко от Кармелавского аэропорта используется для оказания гостиничных услуг.