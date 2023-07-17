Россия вышла из зерновой сделки

По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой ещё до атаки на Крымский мост, и сегодняшние события не связаны с прекращением ее действия. Срок соглашения как раз заканчивается 17 июля.
Песков также сообщил, что Россия вернется к рассмотрению сделки, когда требования Москвы по этим договорённостям будут выполнены.
Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.
Зерновая сделка — это договорённости между Россией, Украиной, Турцией и ООН о том, чтобы Украина могла экспортировать свою сельхозпродукцию через Чёрное море. Россия за участие в сделке просила снять санкционные ограничения на экспорт и перевозку некоторых своих аграрных продуктов. Стороны сделки неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договорённостей.