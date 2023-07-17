Россия вышла из зерновой сделки

По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой ещё до атаки на Крымский мост, и сегодняшние события не связаны с прекращением ее действия. Срок соглашения как раз заканчивается 17 июля.

Песков также сообщил, что Россия вернется к рассмотрению сделки, когда требования Москвы по этим договорённостям будут выполнены.

Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.