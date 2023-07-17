Смородина не пострадала от заморозков - сколько просят за килограмм на рынке в Литве?

Фермер, выращивающий в Радвилишкском районе на 70 гектарах черную смородину собирает первый урожай. Он говорит, что сбор в этом году начался на несколько дней раньше.

"Похоже, урожай будет хорошим. Комбайны уже прошли несколько борозд. Год будет не хуже других. Заморозки не причинили большого вреда. Урожайность может снизиться на 10-15 проц. Засуха не нанесла ущерба", — отметил фермер Вигантас Шлеве.

Ягоду собирают комбайны в течение месяца. В хозяйстве за сезон собирают около 200 тонн ягод. Они будут заморожены. "У меня пока нет оптового покупателя. Я надеюсь, что мы будем продавать, как и в прошлом году по 1,6-1,7 евро за килограмм", - добавляет В. Шлеве.