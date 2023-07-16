Меткомбинаты – чеченцам, а местным жителям подачки в виде хлеба: как живет Мариуполь после года оккупации

Ярким примером того, какие по-настоящему настроения скрыты под "налетом" роспропоганды стал недавний случай в мариупольском автобусе, когда местные парень и девушка высказали российскому военном, что на самом деле о русских думают люди.
"Тут сколько людей умерло... Мы вас просили сюда (приходить)?.. Весь город раз*ебали", – говорили молодые люди российскому солдату.
Произошедшее вызвало широкий резонанс – подростков заставили записать извинения на камеру, а затем "межрайонный Будёновский суд" в Донецке "приговорил" парня на пять суток ареста, а девушке дали трое суток административного ареста.
Николай Осыченко, бывший мариупольский журналист, говорит, что таким образом российская пропаганда попала в ловушку. Мол, она рассчитана на людей, которые живут в ностальгии за СССР. Но украинская молодежь отличается от российской либеральным подходом и тем более не понимает ностальгии за Советским Союзом.
"Украинские подростки выросли в другом обществе, почувствовали свободу, свободно и активно высказывались в социальных сетях. А теперь россияне им пытаются навязать любовь к Союзу, при этом еще и репрессивными методами. Вот молодежь и высказывается", – говорит Осыченко.
Тем не менее, по мнению мариупольского журналиста, большая часть активных жителей, которые были способны взять оружие, ушли в "Азов" или успели выехать из города. При этом, по мнению Осыченко, уникальность нынешнего положения в Мариуполе в том, что город попал в блокаду, выехать было затруднительно, поэтому множество людей остались жить в оккупированном населенном пункте.
На данный момент в Мариуполе проживает примерно 80-90 тыс. человек (до войны около 450 тыс. человек). Одновременно значительная часть, находящихся в городе, относится к российским военным или гастарбайтеров.
Нужно отметить, что мариупольцев активно привлекают к военным действиям и мобилизуют, что отражается на негативном настроении по отношению к российским оккупантам. К примеру, местного коллаборанта Геннадия Никитенко, который служил в украинской полиции, а затем перед в июле 2022 в "государственную службу охраны ДНР", мобилизовали. Произошедшее стало широко известно уже после того, как Никитенко попал в плен в 2023 году и украинский суд вынес вердикт – тюремное заключение на 12 лет.
"Этот случай показателен – россияне оккупировали и разрушили город, а затем местных мужчин бросают на убой. Люди такое замечают и очень недовольны", – говорит Осыченко.
Экономка под чеченцами
Нужно понимать, что до полномасштабной войны на заводе "Азовсталь" работало 12 тыс. рабочих, а на "Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича" – 14 тыс. рабочих. Таким образом два металлургических предприятия были градообразующими, составляли основу экономики. Помимо этого, на меткомбинатах были завязаны прочие компании, ориентированные на работу с металлургами – от логистических компаний до различных продуктовых и развлекательных центров.
"Азовсталь" был практически разрушен российскими войсками, а вот комбинат имени Ильича не получил значительных разрушений. Именно последний стал лакомым кусочком для приезжих россиян – с января 2023 года это предприятие контролирует чеченский предприниматель Валид Корчагин, близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову.
В последующем, уже в марте 2023 года комбинат имени Ильича переписали на два малоизвестных человека: предпринимателя из Макеевки Юрия Мурая и чеченца Алаша Дадашова, который, вероятно, через нескольких лиц тоже близкий к Кадырову.
Осыченко рассказывает, что сейчас на Ильина работает несколько сот человек – вероятно часть занимается попытками восстановить производство, а часть ремонтирует российскую военную технику.
Также наживаются на вывозе металла и угля другие российские компании. К примеру, в сентябре 2022 года с "Азовстали" в Россию вывезли более 1500 тонн металла на сумму 1,8 млн. евро. Вывозом украинского металла занималась компания "Лесстройторг" из Белгородской области. А уголь из Мариуполя вывезла кузбасская компания "Талтэк", она украла почти 2,5 тыс. тонн угля, ориентировочная цена 680 тыс. евро.
Немаловажна и роль петербургского губернатора Александра Беглова. Именно он докладывал российскому президенту Владимиру Путину о "ремонте и стройке в Мариуполе". Часть российских денег на Мариуполь отправляют через коммунальные организации Петербурга. К примеру, петербургское муниципальное дорожное предприятие "Центр" (связанное с Бегловым) замешано в скандале – в прошлом году через эту компанию выделили на "восстановление Мариуполя" 100 млн. рублей, а выделенные финансы теперь не могут найти.
Отмывают деньги и через российский бюджет. Множество строительных работ проводит компании "Единый заказчик в сфере строительства", которую возглавляет Карен Оганесян, экс–заместителя руководителя департамента строительства Москвы. Так эта компания занимается ремонтом около 150 домов.
При этом большое влияние на Мариуполь имеет "глава ДНР" Денис Пушилин, особенно по экономической части. Так через Пушилина в Мариуполь вошла торговая сеть "Первый республиканский", которая контролируется "главой ДНР", став монополистом в продуктовом сегменте.
Жизнь обычных людей
Пока россияне наживаются на воровстве ценных материалов с украинских предприятий, местные жители еле сводят концы с концами. Тот же Осыченко поясняет, что сейчас зарабатывают на стройке гастарбайтеры – платят от 100 тыс. рублей в месяц. В медучреждениях зарплаты около 20 тыс. рублей в среднем.
"Если берём так называемое телевидение, то от 15 тыс. руб. и выше. В порту много платят по их меркам: минимум 80 тыс. тыс. рублей. А в остальном город живёт в нищете, до сих пор везде эти пункты выдачи гуманитарной помощи и огромные очереди за куском хлеба", – говорит Осыченко.
И добавляет, чтобы устроиться на любую работу или получить социальное пособие, даже гуманитарку необходимо иметь российский паспорт.
Вторая часть экономики – это мелкие предприятия, в основном в сфере сервиса и общепита. Так в Мариуполе открываются кафе и даже какие-то рестораны. Основной контингент, на которых держится новый бизнес, – представители власти, приехавшие из России и российские военные. Осыченко поясняет, что в Мариуполь переехало очень военнослужащих из Донецка, Макеевки вместе с семьями ведь в отличие от Донецка, там есть питьевая вода и жилье.
"Для Мариуполя особо много денег не нужно. И недвижимость купить можно. Много гастарбайтеров, те везут туда жен, детей. Уже в мариупольских школах детки мусульмане приезжие; на улицах женщины в хеджабах (жены этих гастарбайтеров). Они ведут себя по отношению к мариупольцам, которые остались там, жутко, конечно, т.е. они унижают их", – говорит Осыченко.
Одновременно местных жителей пытаются обработать политически. Так российские партии массово открывают в Мариуполе свои "представительства". Скажем, Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) открыла Мариупольское отделение партии.
Активность проявляет также партии "Справедливая Россия – за правду". Cкажем, Мариуполь часто посещает председатель совета регионального отделения в "ДНР", депутат фракции "СРЗП" в Госдуме Елена Драпеко.
Но главный акцент делается на партии "Единая Россия". В городе ее возглавляет местный коллаборант, бывший "милиционер" Олег Моргун. Именно с приходом Моргуна метпредприятия отдали в пользование чеченцам.