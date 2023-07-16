Меткомбинаты – чеченцам, а местным жителям подачки в виде хлеба: как живет Мариуполь после года оккупации

"Украинские подростки выросли в другом обществе, почувствовали свободу, свободно и активно высказывались в социальных сетях. А теперь россияне им пытаются навязать любовь к Союзу, при этом еще и репрессивными методами. Вот молодежь и высказывается", – говорит Осыченко.

Николай Осыченко, бывший мариупольский журналист, говорит, что таким образом российская пропаганда попала в ловушку. Мол, она рассчитана на людей, которые живут в ностальгии за СССР . Но украинская молодежь отличается от российской либеральным подходом и тем более не понимает ностальгии за Советским Союзом.

Произошедшее вызвало широкий резонанс – подростков заставили записать извинения на камеру, а затем "межрайонный Будёновский суд" в Донецке "приговорил" парня на пять суток ареста, а девушке дали трое суток административного ареста.

"Тут сколько людей умерло... Мы вас просили сюда (приходить)?.. Весь город раз*ебали", – говорили молодые люди российскому солдату.

Ярким примером того, какие по-настоящему настроения скрыты под "налетом" роспропоганды стал недавний случай в мариупольском автобусе, когда местные парень и девушка высказали российскому военном, что на самом деле о русских думают люди.

Нужно отметить, что мариупольцев активно привлекают к военным действиям и мобилизуют, что отражается на негативном настроении по отношению к российским оккупантам. К примеру, местного коллаборанта Геннадия Никитенко, который служил в украинской полиции, а затем перед в июле 2022 в "государственную службу охраны ДНР", мобилизовали. Произошедшее стало широко известно уже после того, как Никитенко попал в плен в 2023 году и украинский суд вынес вердикт – тюремное заключение на 12 лет.

На данный момент в Мариуполе проживает примерно 80-90 тыс. человек (до войны около 450 тыс. человек). Одновременно значительная часть, находящихся в городе, относится к российским военным или гастарбайтеров.

Тем не менее, по мнению мариупольского журналиста, большая часть активных жителей, которые были способны взять оружие, ушли в "Азов" или успели выехать из города. При этом, по мнению Осыченко, уникальность нынешнего положения в Мариуполе в том, что город попал в блокаду, выехать было затруднительно, поэтому множество людей остались жить в оккупированном населенном пункте.

В последующем, уже в марте 2023 года комбинат имени Ильича переписали на два малоизвестных человека: предпринимателя из Макеевки Юрия Мурая и чеченца Алаша Дадашова, который, вероятно, через нескольких лиц тоже близкий к Кадырову.

"Азовсталь" был практически разрушен российскими войсками, а вот комбинат имени Ильича не получил значительных разрушений. Именно последний стал лакомым кусочком для приезжих россиян – с января 2023 года это предприятие контролирует чеченский предприниматель Валид Корчагин, близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову .

Нужно понимать, что до полномасштабной войны на заводе "Азовсталь" работало 12 тыс. рабочих, а на "Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича" – 14 тыс. рабочих. Таким образом два металлургических предприятия были градообразующими, составляли основу экономики. Помимо этого, на меткомбинатах были завязаны прочие компании, ориентированные на работу с металлургами – от логистических компаний до различных продуктовых и развлекательных центров.

"Этот случай показателен – россияне оккупировали и разрушили город, а затем местных мужчин бросают на убой. Люди такое замечают и очень недовольны", – говорит Осыченко.

Осыченко рассказывает, что сейчас на Ильина работает несколько сот человек – вероятно часть занимается попытками восстановить производство, а часть ремонтирует российскую военную технику.

"То есть, пришли чеченцы и просто забрали себе очень крупное металлургическое предприятие. При этом город постоянно посещает Адам Делимханов, ближайший соратник Кадырова. Можно сказать, что город отдан чеченцам на растерзание", – считает мариупольский журналист.



Также наживаются на вывозе металла и угля другие российские компании. К примеру, в сентябре 2022 года с "Азовстали" в Россию вывезли более 1500 тонн металла на сумму 1,8 млн. евро. Вывозом украинского металла занималась компания "Лесстройторг" из Белгородской области. А уголь из Мариуполя вывезла кузбасская компания "Талтэк", она украла почти 2,5 тыс. тонн угля, ориентировочная цена 680 тыс. евро.