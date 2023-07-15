В Мариямполе в другой автомобиль и в дерево врезался BMW, пострадал водитель

ДТП произошло в пятницу вечером. На место происшествия выезжала скорая, полиция и пожарные.

По данным полиции, в 23.17 ч. в Мариямполе, на ул. Кауно, автомобиль BMW M8 врезался в другой BMW (водитель 1994 г.р., 0,09 промилле). Водитель (1993 г.р.) первого BMW был трезвым.

К приезду пожарных-спасателей BMW M8 горел открытым пламенем, людей в нем не было. Обгорел двигатель автомобиля.

Во время ДТП водитель этого авто выпал из машины, он был в сознании. Врачи скорой увезли пострадавшего в больницу.