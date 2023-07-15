15 июля 2023 г. 11:52

У Домантаса и Шашаны Сабонисов родился второй ребенок

 
ru.DELFI.lt
Krepšininkas Domantas Sabonis ir jo sužadėtinė Shashana Rosen
Krepšininkas Domantas Sabonis ir jo sužadėtinė Shashana Rosen
ФОТО: Instagram

У литовского баскетболиста Домантаса Сабониса, который играет в НБА, и его супруги Шашаны родился второй ребенок.

Об этом сообщил портал lrytas.lt. По данным портала, 11 июля у пары родилась девочка.

Delfi напоминает, что о том, что в семье появится второй ребенок пара сообщила в социальных сетях.

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