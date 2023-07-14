Гостиницы, принимавшие глав разных стран во время саммита НАТО: в каких условиях жили президенты

"Отзывы были наилучшими, нам сказали, что вернутся сами с семьями", – сказала директор гостиницы Pacai Рута Пулкаунинкайте-Мацике.
"Было полезно в финансовом плане и в плане рекламы важно. Главное, что Литва понравилась", – сказала глава гостиницы Radisson Collection Astorija Vilnius Лаура Вайтукайтене.
Из соображений безопасности гостиницы не говорят в каких именно апартаментах останавливались почетные гости.
Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и остальных членов делегации США принимала гостиница Grand Hotel Kempinski, находящаяся на Кафедральной площади столицы Литвы.
Здесь уже останавливались короли, президенты и рок-звезды.
"Байден жил в президентских апартаментах. Как и господин Блинкен", – сказал Delfi Шуковский, заметив, что в этих апартаментах стоят пуленепробиваемые стекла. Над этими апартаментами и под ними размещалась охрана.
"Весь этаж был закрыт, на нем не останавливался лифт", - отметил директор гостиницы.
По его словам, в гостинице ранее уже останавливались главы и короли 40 стран, британский исполнитель Робби Уильямс, солисты группы Depeche Mode.
Глава гостиницы сказал, что информация о питании гостей конфиденциальная, однако обычно гости хотят отведать блюда местной кухни. Президенту США предложили десерт "тингинис" (шоколадную колбасу".
"Мы угостили его десертом, десерт понравился, мы предложили повторить", – сказал Шуковский, заметив, что приезжал и повар Белого дома.
"Он сказал, что у нас самая чистая кухня из всех, которые он когда-либо видел. Приятный комплимент", – сказал собеседник.
Президентские апартаменты стоят 2500–3000 евро за ночь. Но во время визита президента США цена была выше.
Президент Франции Эмманюэль Макрон остановился в Stikliаi. Это не первый раз, когда он останавливался в этой гостинице.
Директор Stikliai И.Рагелявичене сказала, что для французской делегации бронировали все здание. Она сказала, что в лучших апартаментах гостиницы есть фреска XVII века.
В этой гостинице останавливались трое президентов Франции: Макрон, Жак Ширак, Франсуа Миттеран.
По данным представителей Stikliai, президентский номер люкс с посещением СПА стоит 1500 евро за ночь.
На улице Диджёи находится гостиница Pacai - здесь есть фрески, скульптуры и "балкон Наполеона" (на этом балконе стоял Наполеон, когда был в Вильнюсе). В этой гостинице остановилась делегация из Великобритании во главе с премьер-министром Риши Сунаком и Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем.
"Наши апартаменты свидетельствуют о старине. Здесь с XVII века останавливалось много известных людей, а в XIX веке с балкона к своим воинам обращался Наполеон. В наши дни здесь останавливались разные гости: от голливудских актеров, известных музыкантов и деятелей искусства до известных политиков", – сказала гендиректор гостиницы Pacai Пулкаунинкайте-Мацике.
"Наша гостиница открылась после реконструкции, длившейся 5 лет. Сохранилось много фресок, мы входим в список наследия", – сказала собеседница.
Стоимость лучших апартаментов в Pacai - от 900 до 1650 евро за ночь.
Гостиница Radisson Collection Astorija Vilnius тоже находится на ул. Диджёи. В ней остановились четыре делегации: польский президент Анджей Дуда и его сопровождение, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Испании Педро Санчес с делегациями.
20 лет назад в этой гостинице останавливался президент США Джордж Буш, здесь гостил и нынешний король Великобритании Карл III.
Стоимость апартаментов в этой гостинице 552–614 евро за ночь.
Делегация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана останавливалась в гостинице Imperial Hotel Vilnius.
Заместитель директора гостиницы Каролис Паулюкайтис сказал, что гостиница славится роскошным дизайном, мраморными украшениями в ванной, фарфоровой посудой и хрустальными бокалами. Для членов делегации в апартаментах подготовили специальные места для молитвы, указали направление на Мекку.
Цены на апартаменты начинаются от 550 евро. В этой гостинице останавливались известные исполнители: Мирей Матье, Сьюзи Кватро, Roxette, Жан Мишель Жарр, Sting, A-ha, Демис Руссо.