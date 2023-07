Po NATO viršūnių susitikimo Zelenskis pasidalijo pirma žinute

Pasak V. Zelenskio, neliko ir abejonių bei dviprasmybių dėl to, ar Ukraina taps NATO nare.

Tokius žodžius Ukrainos prezidentas parašė tviteryje po vizito Vilniuje, kur vyko NATO viršūnių susitikimas. Jis taip pat paskelbė vaizdo kreipimąsi.

Prezidentas: susitikimas buvo istorinis

„Grįžtame namo su gerais rezultatais savo šaliai ir, kas labai svarbu, savo kariams. Geras pastiprinimas ginklais.

Tai labai svarbu: pirmą kartą nuo nepriklausomybės suformavome saugumo pagrindą Ukrainai jos kelyje į NATO. Tai konkrečios saugumo garantijos, kurias patvirtino 7 didžiausios pasaulio demokratijos. Dar niekada anksčiau neturėjome tokio saugumo pagrindo, ir tai yra G7 lygis. Ant šio pamato kursime naują, teisiškai privalomą dvišalių saugumo sutarčių su galingiausiomis šalimis architektūrą.

Labai svarbu, kad per šias dvi viršūnių susitikimo dienas išsklaidėme bet kokias abejones ir dviprasmybes dėl to, ar Ukraina bus NATO narė. Ji bus! Pirmą kartą ne tik visos sąjungininkės dėl to sutaria, bet ir didelė dauguma Aljanso narių energingai to siekia. Dar niekada anksčiau kitų NATO narių žodžiai „jūs esate lygūs tarp lygių“ Ukrainai neskambėjo tikrai prasmingai. Dabar visi supranta, kad tai yra faktas. Lygūs tarp lygių. Ir mes neabejotinai dar kartą patvirtinsime šį faktą savo pergale. Ir įstoję į NATO“, – dėstė V. Zelenskis.

„Anksčiau Rusijos valdytojai norėjo turėti savo tvorą priešais NATO duris. Mes palikome šią Rusijos ambiciją Europos istorijos paraštėse – už mūsų vienybės Europoje ir, platesne prasme, laisvajame pasaulyje tvoros“, – pažymėjo jis ir dėkojo visiems, kurie dirbo dėl vienybės Vilniuje.

Vaizdo kreipimesi V. Zelenskis dėkojo JAV, dėkojo Lietuvai už surengtą NATO viršūnių susitikimą, kuris, pasak prezidento, visiems buvo istorinis, dėkojo Lietuvos žmonėms, taip pat – kitoms NATO narėms ir jų vadovams už jų suteiktą karinę paramą.

We are returning home with a good result for our country, and very importantly, for our warriors. A good reinforcement with weapons.