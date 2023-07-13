В Тракае забудьте о кибинай: это единственное место, где можно отведать другое традиционное блюдо

На вопрос Ориюса, почему она называет себя Проблемой, девушка ответила: "Я всегда попадаю в переделки. У меня проблем не бывает, но они появляются у других".

Девушка рассказала, что любит путешествия, но обычно ездит одна.

Тракай для Ориюса - курорт его детства, поскольку его семья сюда часто приезжала из Вильнюса. "Я мало знаю о Тракай, была там несколько раз, ела кибинай, и все", – сказала Года.

Многие, думая о Тракай, сразу представляют кибинай.

На этот раз Ориюс предлагает забыть о них.

"Хочу представить всей Литве еще одно очень вкусное блюдо в Тракай – кюбете. Это традиционное караимское блюдо. Поэтому кибинай сейчас оставим в стороне, их итак все знают", – сказал журналист.

Кюбете ели в одноименном ресторане, где журналиста встретила его хозяйка Ингрида.