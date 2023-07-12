Сунак: гарантии безопасности для Украины не будут заменять членство в НАТО

«Премьер-министр и президент обсудили важность мер безопасности, которые будут объявлены странами G7 сегодня днем, — сообщили в офисе Сунака после его встречи с Владимиром Зеленским. — Они согласились, что договоренности не должны стать заменой членства в НАТО».
В ходе своего выступления на пресс-конференции в среду Зеленский заявил, что гарантии безопасности станут «важным сигналом» для Украины.
«Если сегодня G7 согласует декларацию о гарантиях безопасности, то там будет сказано что гарантии сохранятся, пока мы на пути в НАТО […] Это будет важным для нас шагом», — сказал Зеленский.
Речь идет о гарантиях со стороны западных стран, что они будут в течение очень долгого времени оснащать вооруженные силы Украины, финансировать, консультировать и обучать их, чтобы у них были силы для сдерживания любой агрессии в будущем, поясняло на этой неделе издание Politico со ссылкой на четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.