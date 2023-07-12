12 июля 2023 г. 14:28

Около Вильнюсского университета уже стоит большая очередь желающих услышать Байдена

 
ru.DELFI.lt
Prie Vilniaus universiteto jau renkasi žmonės: susidarė nemaža eilė (Evaldo Čingos nuotr.)
Prie Vilniaus universiteto jau renkasi žmonės: susidarė nemaža eilė (Evaldo Čingos nuotr.)
ФОТО: Made in Vilnius

В среду после обеда около Вильнюсского университета начали собираться люди, которые хотят вечером попасть на выступление президента США Джо Байдена.

В 13:30 ч. очередь растянулась до ул. С.Скапо, она продолжает расти. На площади С.Даукантаса устанавливают экраны.

Вильнюсский муниципалитет напоминает, что мероприятие бесплатное, а попасть на него можно в порядке живой очереди. Предварительной регистрации не требуется.

Историческую речь президента США можно будет увидеть на установленных на площади экранах и по телевизору и интернету.

12 июля после окончания саммита НАТО вильнюсцев ждет необычное мероприятие. Спустя 20 лет, второй раз в истории Литвы, к ее жителям в Вильнюсе обратится президент США. Выступление Джо Байдена вильнюсцы и гости столицы смогут услышать во дворе Вильнюсского университета.

Джо Байден - второй президент США, посетивший Литву. В 2002 г. в Литву с визитом приезжал президент США Джордж Буш. Он обращался к жителям столицы, стоя у Ратуши, и произнес историческую фразу: "Каждый враг Литвы теперь будет считаться врагом Соединенных Штатов".

Попасть на мероприятие можно с 16:30 ч. через ворота на перекрестке ул. Университето и Скапо. Прийти сюда можно только пешком. Американские спецслужбы будут проверять входящих, как проверяют в аэропортах.

Со списком запрещенных предметов можно ознакомиться на сайте bidenvilnius.com.

Организаторы рекомендуют прийти заранее, поскольку ждет проверка, а количество мест ограничено. Участникам мероприятия будут бесплатно раздавать питьевую воду.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии