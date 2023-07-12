Столтенберг - у Москвы нет права голоса: только союзники и Украина могут решать, будет ли Украина в НАТО

"Безопасность это то, чего нам сегодня не хватает – сотрудничество между всеми партнерами, несомненно поможет восполнить этот дефицит", – сказал Зеленский. Он поблагодарил генсека НАТО за то, "что предоставляет нам доверие еще на год".
"Мы услышали положительные новости о новом пакете для обороны от наших партнеров. На этом саммите уже было немало встреч, заключены некоторые соглашения", – сказал президент Украины.
По словам Зеленского, для Украины важно, что отказались от плана по действиям.
"Я знаю, сколько разговоров, переговоров и договоренностей потребовалось, чтобы добились этого результата. Наш ждет долгий путь до обеспечения полного взаимодействия, наши военные опытные, они привыкли к сотрудничеству с НАТО, они уже доказали, что отлично умеют пользоваться оружием, беречь и защищать демократию, отражать атаки террористов", – сказал он.
"За ту энергию, которой делится и которую распространяет саммит – мы видим все флаги на улицах. Это естественная, не искусственная, человеческая связь", – подчеркнул президент Украины.
"Мы не члены НАТО, но это реальность – это будущее", – сказал президент.
"Украина точно станет гарантией безопасности в будущем", – заметил он и признал, что некоторые вещи партнерам сложно объяснить.
"Не отвечайте пожалуйста", – шутил Йенс Столтенберг, генсек НАТО, когда Зеленскому задали вопрос об истребителях F-16.
"Если хотите, уважаемый, Йенс, ответьте сами на все три вопроса: и о НАТО и о другом", – парировал Зеленский.
Об отношениях Альянса с Украиной рассказал глава НАТО.
"Сегодня мы встречаемся как равные. Я жду того дня, когда мы встретумся как союзники", – констатировал Столтенберг.
Он сказал, что сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда бы то ни было.
Он сказал, что Кремль и его руководство недооценили Украину.
"Когда президент России Владимир Путин вторгся в Украину, он недооценил храбрость украинского народа, отвагу украинских военных и решимость украинских политических лидеров. Он также недооценил единство и мощь НАТО", – заметил генсек, прибавив, что Альянс будет с Украиной столько, сколько потребуется.
Он напомнил, что страны НАТО выделили Украине за последний год помощь стоимостью в десятки миллиардов долларов.
"А сейчас мы договорились о пакете из трех частей, который приблизит Украину к НАТО. Это программа многолетней практической помощи, учреждаемый Союз НАТО и Украины. И кроме того, повторное заверение, что Украина станет членом НАТО без ПДЧ", – сказал Столтенберг.
Он заметил, что программа многолетней помощи Украине поможет ей перейти от стандартов советской эры к стандартам и оборудованию НАТО.
Столтенберг заверил, что принятые на саммите решения фиксируют новый уровень в истории отношений НАТО и Украины.
Отвечая на вопросы, он сказал, что победа России в войне была бы трагедией для Украины и большой опасностью для стран Запада.
"Это опасность для нас. Это сделало бы нас еще более уязвимыми. Именно поэтому мы сегодня ясно говорим – у Украины есть право выбирать свой путь, и то, к каким договоренностям о безопасности она идет. Это первая строка сегодняшнего соглашения", - заверил глава НАТО.
Столтенберг прибавил, что Москва не должна решать, кто может и кто не может стать членом НАТО.
"Россия всегда выступала против любого расширения НАТО. Но только союзники по НАТО и Украина могут решать, когда Украина станет членом НАТО, у Москвы в этом вопросе нет слова", - сказал он.