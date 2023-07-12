Литва усилила пограничный контроль на время саммита НАТО

"Мы усилили наблюдение до максимального уровня и по факту ввели целый ряд мер на границе, начиная от размещения дополнительного контингента до установки новой технической системы и сотрудничества с нашими партнерами как на национальном, так и на международном уровне", - подчеркнул Рустам Любаев, начальник пограничной службы Литвы..

Пока в Вильнюсе проходит саммит НАТО, а также в связи с предположениями о возможных провокациях, государственные границы Литвы охраняются ещё более тщательно.

"Легче, если твои родственники живут в Европе , это понятно. Но не всегда так получается. Наши старенькие бабушки, которых хочется увидеть, не виноваты в том, что случилось. Так что мы идем [на границу - прим.ред.], хотя прекрасно понимаем, что в связи с последними изменениями нас могут просто не пустить", - говорит Наташа, жительница Панямуне.

Большинство жителей Панямуне и соседних литовских городов в Россию не ездят. Но у некоторых по ту сторону моста живут родственники, как у Наташи.

На границе с Беларусью, где пролегает маршрут мигрантов, также наблюдается повышенная бдительность. В прошлом году официальным Минском было принято всего 34 прошения о предоставлении убежища.

По мнению Эмилии Свобойте - члена литовской неправительственной организации Sienos grupe, "это, в основном, показывает, что на границе не проводится индивидуальная оценка".

Ахмед из Ирака пытался получить убежище в Литве несколько раз прежде, чем его услышали. Его доводы были признаны, и он получил убежище в Литве.

"Жить в моей стране очень опасно. Я три раза пытался приехать в Литву, но меня каждый раз ловила полиция и заставляла вернуться в Минск", - говорит Ахмед, беженец из Ирака.

Однако активисты утверждают, что эти незначительные цифры не отражают реальности.

"Правительство всегда заявляет, что остановило миграцию. Но на самом деле оно лишь объявляет о количестве людей, которым отказали, а историй успеха мы не знаем. При этом мы констатируем, что люди продолжают ехать", - сказала Эмилия Свобайте.