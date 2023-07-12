После решений НАТО Балтийский регион станет безопаснее, - Каллас

“Вчера для нас было очень важное решение касательно новых оборонных планов. Эти планы будут адаптированы. Это значит, что мы действительно готовы защищать нашу страну с самого начала, с первого момента. И также это зависит от увеличения всеми союзниками расходов на оборону, чтобы действительно выполнить эти планы. И я очень рада, что все согласовали обязательство касательно расходов на оборону в 2% ВВП”, - сказала она.