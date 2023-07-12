12 июля 2023 г. 10:36

После решений НАТО Балтийский регион станет безопаснее, - Каллас

 
ru.DELFI.lt
Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas
Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

НАТО утвердило новые оборонные планы, которые позволят защищать территории с самого начала, согласились тратить 2% ВВП, а присоединение Швеции к НАТО сделает Балтийский регион более безопасным. Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

“Вчера для нас было очень важное решение касательно новых оборонных планов. Эти планы будут адаптированы. Это значит, что мы действительно готовы защищать нашу страну с самого начала, с первого момента. И также это зависит от увеличения всеми союзниками расходов на оборону, чтобы действительно выполнить эти планы. И я очень рада, что все согласовали обязательство касательно расходов на оборону в 2% ВВП”, - сказала она.

Премьер Эстонии подчеркнула, что присоединение Швеции в НАТО усилит Балтийский регион.

“Присоединение Швеции к НАТО - это очень важно для безопасности нашего региона. Потому что теперь это не Сувалкский коридор, от которого зависит безопасность стран Балтии, но помощь также может прийти с другой стороны. И это делает регион более безопасным”, - отметила Каллас.

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