Павиленис в ожидании выступления Байдена: может он, увидев лица, выражающие отчаяние, исправит свою ошибку

"Давайте подождем выступления Байдена, может он, осознав и увидев статейки, увидев лица, явно выражающие отчаяние, не услышав бурных оваций, может, он скажет (…), что исправит допущенную им ошибку", – сказал председатель КИД в интервью радиостанции Žinių radijas в среду. Политик выразил сожаление по поводу того, что лидеры НАТО, собравшиеся на этой неделе в Вильнюсе, предложили страдающей от войны Украине лишь обобщенные формулировки, по сути, не меняющие сложившуюся ситуацию с членством Украины. В этом вопросе, подчеркнул он, особенно не хватало лидерства со стороны Вашингтона.