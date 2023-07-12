12 июля 2023 г. 10:24

Павиленис в ожидании выступления Байдена: может он, увидев лица, выражающие отчаяние, исправит свою ошибку

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žigymantas Pavilionis
Žigymantas Pavilionis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Председатель Комитета Сейма по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павиленис не скрывает своего разочарования, вызванного позицией США относительно членства Украины в НАТО. Политик надеется, что хозяин Белого дома Джо Байден, который в среду вечером выступит с речью в Вильнюсе, исправит допущенную им ошибку и выскажется более конкретно относительно членства Украины в Альянсе.

"Давайте подождем выступления Байдена, может он, осознав и увидев статейки, увидев лица, явно выражающие отчаяние, не услышав бурных оваций, может, он скажет (…), что исправит допущенную им ошибку", – сказал председатель КИД в интервью радиостанции Žinių radijas в среду. Политик выразил сожаление по поводу того, что лидеры НАТО, собравшиеся на этой неделе в Вильнюсе, предложили страдающей от войны Украине лишь обобщенные формулировки, по сути, не меняющие сложившуюся ситуацию с членством Украины. В этом вопросе, подчеркнул он, особенно не хватало лидерства со стороны Вашингтона.

"Я надеялся на лидерство США. Такое лидерство я видел даже на саммите в Бухаресте. На данный момент Америка стратегически не продвинулась в вопросе членства Украины", – сказал парламентарий.

"Наблюдалась нехватка лидерства. Где то мужество, где то лидерство, где тот пыл, который был в инаугурационных речах о защите демократии и единства. Боюсь, что Вашингтон мало способствовал единству в вопросе членства Украины", – сказал Ж. Павиленис.

Поэтому, продолжил он, для исправления ситуации потребуются усилия Литвы.

"Мы должны работать с каждым сенатором, каждый сенатор слева и справа должен подписаться под приглашением, чтобы оно было отправлено в Украину", – сказал Ж. Павиленис.

Находящийся в Литве с визитом президент США Джо Байден в среду днем выступит с публичной речью в Вильнюсском университете (ВУ).

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