Президент Литвы – союзникам по НАТО: время для решительных решений!

Глава государства отметил, что уже год назад в Мадриде союзники по НАТО признали, что для противодействия российской угрозе и другим растущим вызовам безопасности Альянс должен продолжать адаптироваться, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
"Сегодня мы собрались в Вильнюсе, в Литве, в регионе НАТО, находящемся на передовой линии фронта, – в непосредственной близости от продолжающейся жестокой войны России против Украины. Расположенные между сильно милитаризованной Калининградской областью и Беларусью, мы связаны с остальной частью Альянса очень узким Сувалкским коридором. Поэтому мы знаем, насколько хрупкими могут быть мир и стабильность. И как важно лидерство и рука поддержки каждого союзника", - сказал Г. Науседа.
Глава государства поблагодарил Германию за решение разместить на постоянной основе боевую бригаду в Литве. "Это необходимый элемент обеспечения надежного сдерживания и обороны. Наша цель – сдерживание, а не война", - подчеркнул президент.
Г. Науседа также выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за их постоянное военное присутствие в Литве, а также поблагодарил каждого из союзников, предоставляющих своих силы и средства для укрепления безопасности Литвы и всего восточного фланга НАТО.
Президент обратил внимание союзников на усиливающуюся военную интеграцию России и Беларуси, размещение ядерного оружия в Беларуси и возможную передислокацию наемников группы "Вагнер" к границам НАТО, указывается в сообщении.
"Новые региональные оборонные планы НАТО являются крайне важным элементом, повышающим готовность НАТО защищать каждый сантиметр территории своих союзников с первой минуты агрессии. Но эти планы мало что будут значить, если для их реализации не будут выделены необходимые силы и ресурсы. Мы должны объединить свои усилия и добиваться того, чтобы уже к концу года эти планы были реализованы", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что война в Украине еще раз доказала значимость противовоздушной обороны. Очень важно, что союзники одобрили ротационную модель ПВО в Балтийском регионе. Это должно стать первым шагом в создании щита противовоздушной обороны НАТО. Глава Литвы также приветствовал обновленное обязательство союзников инвестировать больше средств в оборону, выделяя не менее 2 проц. ВВП.
Поприветствовав Финляндию, которая впервые участвует в саммите НАТО в качестве полноправного члена, Президент также с удовлетворением отметил, что в ближайшее время к семье НАТО присоединится и Швеция.
"Мы также должны помочь Украине как можно скорее присоединиться к трансатлантической семье. Решение Бухарестского саммита действует уже пятнадцать лет. Но мы не предприняли никаких реальных шагов по его реализации. Решения должны осуществляться, а обещания – выполняться", - подчеркнул Г. Науседа.
Президент отметил, что создание Совета Украина – НАТО и отмена требования выполнить План действий по членству являются важными и долгожданными шагами на пути Украины к евро-атлантической интеграции.
"Здесь, в Вильнюсе, мы должны четко заявить, что будущее Украины – в НАТО. Мы должны обозначить для Украины четкий путь к членству. Если мы не пригласим Украину в Альянс, мы так и будем посылать сигналы неуверенности и стратегических колебаний, которые уже дорого обошлись нам в прошлом. Чем дольше мы не решаемся пригласить Украину в НАТО, тем больше мы отдаляем окончание войны", - сказал глава Литвы.
Президент подчеркнул, что нерешенные проблемы или запоздалые решения ведут лишь к новым кризисам или даже войне. "Именно сейчас настало время для решительных и смелых решений", - подчеркнул Г. Науседа.