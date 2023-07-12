Саммит НАТО: день разочарований в Вильнюсе

Однако, в сущности, решения Североатлантического совета несильно отличаются от тех, что были приняты 15 лет назад в Бухаресте. Практически все журналисты в зале выставочного центра Litexpo в Вильнюсе в той или иной форме задавали Столтенбергу два вопроса. Первый: чем нынешние решения принципиально отличаются от принятых в Бухаресте? Ответ: отменой ПДЧ. И второй: какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить приглашение в НАТО? Ответ: союзники определят это, когда придет время. Из контекста ясно, что оно не придет, пока продолжается война с Россией.