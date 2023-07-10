10 июля 2023 г. 22:51

В Вильнюсе – существенное решение Турции по вопросу членства Швеции

 
ELTA
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Turkish President Tayyip Erdogan and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson shake hands next to NATO Secretary-General Jens Stoltenberg prior to their meeting, on the eve of a NATO summit, in Vilnius, Lithuania July 10, 2023. Henrik Montgomery /TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
Turkish President Tayyip Erdogan and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson shake hands next to NATO Secretary-General Jens Stoltenberg prior to their meeting, on the eve of a NATO summit, in Vilnius, Lithuania July 10, 2023. Henrik Montgomery /TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
ФОТО: Scanpix / Reuters

Похоже, саммит НАТО в Вильнюсе может действительно стать историческим, так как в понедельник вечером лидерам стран НАТО удалось убедить Турцию не блокировать членство Швеции в Альянсе.

Об этом стало известно после длившейся более трех часов встречи в Вильнюсе, в которой принимали участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Швеции Ульф Кристерссон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Мишель сообщил в твиттере, что "встреча была хорошей", и прибавил, что они "рассмотрели возможности в будущем вернуть на первый план сотрудничество между ЕС и Турцией и укрепить наши отношения".

После этого было решено провести трехстороннюю встречу.

Наконец, Столтенберг сообщил, что у него был конструктивный разговор с лидерами Турции, а Эрдоган пообещал инициировать процедуру ратификации членства Швеции.

"Я горжусь тем, что могу сообщить - президент Эрдоган обещал двигаться вперед с документами по расширению Альянса по Швеции – представить их Генассамблее как можно скорее", – сказал Столтенберг.

"Это исторический день, поскольку мы получили ясное обязательство Турции обеспечить ратификацию этого вопроса", – подчеркнул он.

Швеция неоднократно повторяла, что уже осуществила выдвинутые требования, это в понедельник на пресс-конференции повторил Столтенберг.

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