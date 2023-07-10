В Вильнюсе – существенное решение Турции по вопросу членства Швеции

Об этом стало известно после длившейся более трех часов встречи в Вильнюсе, в которой принимали участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Швеции Ульф Кристерссон, генсек НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Мишель сообщил в твиттере, что "встреча была хорошей", и прибавил, что они "рассмотрели возможности в будущем вернуть на первый план сотрудничество между ЕС и Турцией и укрепить наши отношения".

После этого было решено провести трехстороннюю встречу.

Наконец, Столтенберг сообщил, что у него был конструктивный разговор с лидерами Турции, а Эрдоган пообещал инициировать процедуру ратификации членства Швеции.

"Я горжусь тем, что могу сообщить - президент Эрдоган обещал двигаться вперед с документами по расширению Альянса по Швеции – представить их Генассамблее как можно скорее", – сказал Столтенберг.

"Это исторический день, поскольку мы получили ясное обязательство Турции обеспечить ратификацию этого вопроса", – подчеркнул он.