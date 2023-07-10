10 июля 2023 г. 12:40

МВД Беларуси предлагает белорусам вернуться и отсидеть в тюрьме, чтобы не лишиться гражданства

 
Reform.by
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Граждане Беларуси, осужденные за "экстремистскую" деятельность, могут вернуться в страну и отбыть назначенный срок наказания, чтобы не лишиться гражданства. Так новые положения закона о гражданстве на пресс-конференции в Национальном пресс-центре РБ прокомментирован начальник Департамента по гражданству и миграции МВД РБ Алексей Бегун. Обновленный закон о гражданстве в Беларуси вступает в силу с 11 июля.

"Здесь в первую очередь, на что обращаю внимание, что, во-первых, должен быть вступивший в законную силу приговор суда Республики Беларусь, подтверждающий участие такого лица в противоправной деятельности, как на территории Республики, так и за ее пределами в отношении Республики Беларусь, в первую очередь. Ну а вторая составляющая это, конечно, лицо должно уклоняться от исполнения приговора, который вынесен в отношении него судом Республики Беларусь и пребывать за пределами Республики Беларусь", – сказал Бегун.

По его словам, чтобы не лишиться гражданства, можно вернуться и выполнить решение суда.

"Поэтому такая составляющая и такая необъективная критика, что мы будем порождать случаи появления в государстве лиц без гражданства, но, во-первых, эти лица не находятся на территории нашей страны. И во-вторых у него всегда есть выбор: или вернуться в Республику Беларусь и выполнить решение суда Республики Беларусь, отбыть в установленном порядке наказание, которое он понес за те преступления, которые совершены на территории нашей страны, или же по-прежнему находиться за пределами страны со всеми вытекающими последствиями, тогда какой это гражданин Белоруссии, если он фактически уклоняется от выполнения законного решения суда", – пояснил Бегун.

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