Компенсации на электричество не действуют, часть жителей в июле заплатит за электричество в два раза дороже

По словам Поцюса, дороже за электричество будут платить 270 000 жителей.
"Надо обратить внимание на то, что потребители сами не проявили инициативу и не снизили тарифы. По закону, поставщик может снизить им цены в одностороннем порядке, не меняя условия договора, некоторые поставщики так и сделали, но не все", – заметил он.
По словам собеседника, тех, кто будет платить больше 28 центов, будет немного - всего несколько тысяч.
"Есть такие потребители, которые вообще не подписали договоры с независимым поставщиком, они находятся на гарантийных поставках. Таких потребителей около 40 000.
"Этих людей просят искать более выгодную альтернативу, поскольку, как известно, гарантийные поставки тоже дорожают. В июле цена составит 21 цент за кВт/ч, если иметь в виду, что в июне цены растут, то в августе гарантийные поставки снова подорожают", – сказал Поцюс.
Он напомнил, что если человек не поменял договор до 1 июля, он может изменить его до 1 августа, пока цены не выросли еще больше.
Поменять договор могут и те, кто пользуется гарантийными поставками.
"Иными словами, получатели гарантийных услуг, как и другие потребители, могут подписать договор в июле и получать услугу по новым ценам с августа", – сказал он.
По словам Поцюса, обычно люди, которые расходуют меньше 1000 кВт/ч в год стараются экономить. Эти люди не обязаны менять поставщика на частного, у них еще есть время. Цены для них устанавливает государство, и меняет их два раза в год.
"С 1 июля при одной временной зоне они будут платить 22,7 цт/кВт/ч", – сказал он.
По словам собеседника, эти люди могут пока ничего не менять, ждать более выгодный вариант у частного поставщика. Обычно в эту группу входят пожилые люди. Они пока могут чувствовать себя спокойно.
Поцюс рассказал, сколько жители, не поменявшие договоры, будут платить за электричество после отмены компенсаций.
"Есть разные договоры. У одних на 32, 42 цента, у других - 45 и даже 50 центов – договоры разные. Понятно, что чем выше тариф, тем дороже будут платить потребители", – сказал он.
"Сейчас есть предложения по 21, 22, 25 центов, это меньше тех 28 центов, которые предложили своим клиентам компании, поменявшие договоры в одностороннем порядке", – сказал Поцюс.
В июне электричество подорожало, поэтому возникает вопрос, что будет дальше?
По словам Поцюса, пока сложно сказать, что ждет осенью или зимой, поскольку на цены действуют разные факторы.
"По сути цена на электричество зависит от цен на газ, а на рынке газа ситуация неспокойная, но из того, что мы сейчас видим, признаков резкого подорожания не видно, цену прогнозируют достаточно стабильную", – сказал он.