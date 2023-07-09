Компенсации на электричество не действуют, часть жителей в июле заплатит за электричество в два раза дороже

Поменять договор могут и те, кто пользуется гарантийными поставками.

Он напомнил, что если человек не поменял договор до 1 июля, он может изменить его до 1 августа, пока цены не выросли еще больше.

"Этих людей просят искать более выгодную альтернативу, поскольку, как известно, гарантийные поставки тоже дорожают. В июле цена составит 21 цент за кВт/ч, если иметь в виду, что в июне цены растут, то в августе гарантийные поставки снова подорожают", – сказал Поцюс.

"Есть такие потребители, которые вообще не подписали договоры с независимым поставщиком, они находятся на гарантийных поставках. Таких потребителей около 40 000.

По словам собеседника, тех, кто будет платить больше 28 центов, будет немного - всего несколько тысяч.

"Надо обратить внимание на то, что потребители сами не проявили инициативу и не снизили тарифы. По закону, поставщик может снизить им цены в одностороннем порядке, не меняя условия договора, некоторые поставщики так и сделали, но не все", – заметил он.

"Иными словами, получатели гарантийных услуг, как и другие потребители, могут подписать договор в июле и получать услугу по новым ценам с августа", – сказал он.

По словам Поцюса, обычно люди, которые расходуют меньше 1000 кВт/ч в год стараются экономить. Эти люди не обязаны менять поставщика на частного, у них еще есть время. Цены для них устанавливает государство, и меняет их два раза в год.

"С 1 июля при одной временной зоне они будут платить 22,7 цт/кВт/ч", – сказал он.

По словам собеседника, эти люди могут пока ничего не менять, ждать более выгодный вариант у частного поставщика. Обычно в эту группу входят пожилые люди. Они пока могут чувствовать себя спокойно.

Поцюс рассказал, сколько жители, не поменявшие договоры, будут платить за электричество после отмены компенсаций.

"Есть разные договоры. У одних на 32, 42 цента, у других - 45 и даже 50 центов – договоры разные. Понятно, что чем выше тариф, тем дороже будут платить потребители", – сказал он.