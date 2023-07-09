Ситуация на границе с Беларусью не меняется: Медининкский КПП закрыт

По словам Мишутиса, почти сутки ситуация на границе не меняется – белорусские пограничники не впускают гражданина Пакистана.

"Беларусь отказывается его впускать. Он (гражданин Пакистана) находится у линии границы, на обочине дороги. Ему дали воды, предложили поесть. Со здоровьем у него все в порядке. Вчера он один раз жаловался на состояние здоровья, тогда была вызвана скорая. (...) Врачи осмотрели его, сделали кардиограмму, все показатели в порядке, опасности нет", – сказал он.

На вопрос, нет ли на границе очередей, Мишутис сказал, что очередей нет, а стоящий у КПП экипаж направляет приезжающих к другим КПП. Количество тягачей остается прежним – 450. Их число также не растет, отметил он.

"Легковых машин нет вообще (...), все нормально, а очереди тягачей всегда стоят, у всех КПП с белорусами, но такая ситуация была и вчера утром до закрытия пункта", – сказал представитель СОГГ.

Напомним, что на Медининкском КПП движение в обоих направлениях было закрыто 8 июля, в 13 ч.