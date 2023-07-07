СМИ о роскоши бронепоезда Путина: радиолифтинг, хамам, кинотеатр, спортзал и многое другое

Это следует из почти 25,5 тысячи документов «Циркон Сервиса», которые были переданы источником Центру «Досье», издание подтвердило их подлинность. Именно «Циркон Сервис» обслуживает бронепоезд Путина.
Издание выяснило, что последние годы «Циркон» готовил для президента специальный спортивно-оздоровительный вагон. Поручение построить вагон для «Главного пассажира» отдал лично глава РЖД Олег Белозеров в марте 2017 года, проект согласовывало руководство ФСО.
Как пишут авторы расследования, в спортивно-оздоровительном поезде Путина есть кабинет косметолога, тренажерный зал и даже хаммам. В кабинете косметолога установлен полный комплекс медицинского оборудования, необходимого для экстренного спасения жизни человека:
аппарат для искусственной вентиляции легких Carina Drager,
аспиратор для санации верхних дыхательных путей Atmos,
дефибриллятор Defigard,
инфузомат Space B. Braun (позволяет отмерить и ввести пациенту точную дозировку препарата),
монитор пациента Infinity M540 (с его помощью следят за пульсом, давлением, температурой и другими параметрами во время анестезии, вентиляции легких и так далее).
Однако больше внимания уделено именно омолаживающим процедурам. Для «Главного пассажира» в бронепоезде установлен аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ionto Beauty, аппарат ультразвуковой терапии Ionto Sono, лампа-лупа Circus и многое другое, пишет «Досье». С помощью такого оборудования можно омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез, который усиливает выработку коллагена и эластина, дезинкрустацию (очистку пор от грязевых отложений и комедонов), микромассаж и лимфодренаж.
Косметологический кабинет защищен от прослушки, так как там установлены «аппаратные средства защиты от утечки акустической информации».
Есть в поезде и тренажерный зал, укомплектованный полным набором всевозможного спортивного инвентаря. Зал укомплектован скамьей для пресса, тренажером для гиперэкстензии, степ-платформой, татами, гимнастическим матом и гантелями весом до восьми килограммов, есть тренажеры для укрепления мышц бедра. А вот штанг для жима лежа, становой тяги и приседаний здесь нет.
Проблему с телевизорами решал научный институт
Как пишет «Досье», проблемой для «Циркона» стала установка телевизоров — несмотря на их стоимость (встраиваемый Mirror Media обошелся в 1,2 млн рублей), телевизоры теряют сигнал, когда вагон проезжает под мостами или рядом с высокими зданиями и антенна оказывается в тени. Для решения проблемы специалистам Московского научно-исследовательского института радиосвязи пришлось разработать собственную систему буферизации, чтобы Путин мог не ждать по несколько минут, пока загрузится картинка.
«Российское телевидение — это обязательное требование при подготовке резиденции к визиту президента, — рассказывал ”Досье” капитан ФСО Глеб Каракулов, сбежавший из страны. — Резиденция — абстрактное понятие, это может быть гостиничный номер или какой-нибудь гостевой комплекс. При подготовке есть требование, чтобы там вещали именно российские каналы, например, „Россия“».
Карантин по сменам и устаревшее оборудование связи
Как рассказал Каракулов, ФСО занимается обслуживанием поезда постоянно — наготове всегда должен быть экипаж. Это достаточно непросто, так как каждый экипаж должен проходить регулярный карантин, поэтому на карантине они сидят посменно — как вахты: один расчет сменяет другой.
Каракулов также рассказал, что долгое время была проблема с оборудованием шифрованной радиосвязи — ФСО использовали устаревшее оборудование, и долгое время ее никто не менял, несмотря на все просьбы, говорит Каракулов.
«Один спутниковый терминал у нас работал с одним каналом на скорости 4,8 килобита в секунду, а другой предоставлял 4 канала со скоростью не выше 9,6 килобита в секунду. И еще один терминал, который при наличии ресурса может выдавать чуть меньше мегабита. Морально эти терминалы давным-давно устарели. Мы с горем пополам смогли достучаться до руководства и только с 2021 года начали закупать современные спутниковые терминалы, которые выдают несколько мегабит скорости».
Броня
Информации о защите вагонов, в которых отдыхает и проводит совещания сам Путин, в документах нет, пишет «Досье». Однако есть сведения о защите вагонов охраны и сопровождения. В документах сказано, что усиление предусмотрено только для стен и окон купе, а также стен, дверей и окон тамбуров. Класс брони — не ниже БР4. Такая броня может спасти от выстрелов из автомата Калашникова (например, из АК-47 или АКМ) или снайперской винтовки Драгунова, отмечает издание. Кроме того, есть возможность для установки бойниц для ведения ответного огня, сказано в документации.
Будут еще вагоны — банкетные
Как пишет «Досье», сейчас «Циркон» работает над следующим проектом для президента. Кроме спортивного вагона, к бронепоезду планируется прицепить еще и «вагон-зал с мультимедиацентром». В докладной записке на имя замгендиректора РЖД Сергея Кобзева указано, что стоимость работ составляет ориентировочно 405,5 млн рублей.
«Циркон» также готовит два вагона «люкс»: в одном будет четыре купе и бар, во втором — шесть купе. Примерная цена — 557,86 млн рублей за оба вагона.В планах «Циркон Сервиса» также построить два вагона-ресторана со спецсвязью, «сцеп из двух служебных вагонов» для отдыха и переговоров, вагон-зал за 490,9 млн рублей. Всего спецсостав Владимира Путина обойдется бюджету как минимум в 6,8 млрд рублей, отмечает «Досье». В «Циркон Сервисе» на вопросы издания отвечать не стали.
В Кремле на вопросы CNN сообщили, что спортивно-оздоровительного вагона у Путина нет.