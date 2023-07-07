СМИ о роскоши бронепоезда Путина: радиолифтинг, хамам, кинотеатр, спортзал и многое другое

«Один спутниковый терминал у нас работал с одним каналом на скорости 4,8 килобита в секунду, а другой предоставлял 4 канала со скоростью не выше 9,6 килобита в секунду. И еще один терминал, который при наличии ресурса может выдавать чуть меньше мегабита. Морально эти терминалы давным-давно устарели. Мы с горем пополам смогли достучаться до руководства и только с 2021 года начали закупать современные спутниковые терминалы, которые выдают несколько мегабит скорости».

Броня

Информации о защите вагонов, в которых отдыхает и проводит совещания сам Путин, в документах нет, пишет «Досье». Однако есть сведения о защите вагонов охраны и сопровождения. В документах сказано, что усиление предусмотрено только для стен и окон купе, а также стен, дверей и окон тамбуров. Класс брони — не ниже БР4. Такая броня может спасти от выстрелов из автомата Калашникова (например, из АК-47 или АКМ) или снайперской винтовки Драгунова, отмечает издание. Кроме того, есть возможность для установки бойниц для ведения ответного огня, сказано в документации.