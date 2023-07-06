06 июля 2023 г. 10:52

Гастрономические приключения в Литве: чем богат город Тельшяй

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

Журналист DELFI Ориюс Гасановас отправился в гастрономическое путешествие с моделью и телеведущей Дийорой Петриконите. Они решили исследовать Тельшяй.

Ориюс признал, что до этого бывал в Тельшяй всего несколько раз и ездил туда по работе. В качестве туриста он приехал в Тельшяй в первый раз.

"Я здесь ни разу не была", – сказала Дийора.

"Тельшяй для нас - белый лист, мы ничего о нем не знаем", – прибавил Ориюс.

В центре информации для туристов журналисты узнали, что жительница Тельшяй была первой в Литве женщиной, которая уменьшила грудь.

Журналисты интересовались и местным кулинарным наследием. Гордость Тельшяй - сыр "Джюгас". В городе есть кафе, которое называется "Джюгас". В этом кафе можно не только выпить кофе, но и съесть пирог с сыром, поучаствовать в дегустации сыров.

Ориюс и Дийора посетили местный ресторан Senamiestis, в котором подают жемайтийские блюда.

"Здесь есть такие блюда, о каких в Вильнюсе не слыхивали", – уверяет Гасановас. "Ждет долгое путешествие – дегустация 18 блюд", – сказала Дийора.

Сначала их угостили картофельным пюре со шкварками - это блюдо обычно едят на завтрак. Затем принесли шупеню со свиным хвостом.

"Когда приезжали свататься, родители выходили посмотреть на жениха. Если жених нравился, девушке просили варить шупеню и по указанию родителей ставить хвост. Если не нравился, хвост в шупени опускали", – рассказала Вайва, знакомившая журналистов с местной кухней.

Подробный рассказ увидите в видеоматериале.

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