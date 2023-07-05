На два дня придется забыть о музыке в автомобиле: не пропустивших кортеж могут лишить прав

В следующий вторник и среду дороги в Вильнюсе будут переполнены кортежами делегаций и служебным транспортом, который будет их сопровождать. Вероятно, что водители будут чаще встречать кортежи в пути, слышать сирены, видеть мигалки.
Надо быть готовыми к этому и сразу же уступать пут. Служба литовской дорожной полиции отмечает, что громкая музыка в машине будет мешать своевременно реагировать на появление кортежа. Если в машине будет играть негромкая музыка, вы своевременно услышите сирены.
Если вы заметили, что приближается сопровождающий кортеж автомобиль с мигалками (красного и синего или синего цвета), то надо остановиться, чтобы его пропустить. Если речь идет о дороге с одной полосой, ведущей в каждую сторону, водители должны прижаться к правому краю дороги и освободить путь. Если на дороге в каждую сторону есть по две или больше полос, тогда машины, едущие с краю слева, уходят влево и останавливаются, а те, что справа - вправо. С левой стороны должна сформироваться одна вереница машин, а с правой - столько, сколько полос на дороге. В результате получается "аварийный коридор". Если водители будут вовремя реагировать и все делать правильно, то кортеж быстро проедет, тогда водители смогут спокойно продолжать свой путь.
Кроме того, ни в коем случае резко не перестраивайтесь в образовавшийся зазор, это может привести к ДТП. Не блокируйте путь – трогайтесь с места только тогда, когда убедитесь, что все машины кортежа проехали.
Если водитель не пропустит транспортное средство или кортеж в сопровождении служебных машин с мигалками и сиренами, его ждет штраф и лишение прав на срок до 4 месяцев.