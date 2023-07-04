04 июля 2023 г. 12:28

Посол Литвы в Украине: скончавшийся в госпитале в Киеве литовец не воевал на фронте

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdemaras Sarapinas
Valdemaras Sarapinas
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас подтвердил, что скончавшийся в госпитале в Киеве литовец Валерий Полковников не воевал на фронте.

Об этом сообщает новостной портал lrytas.lt.

"Насколько известно посольству, этот гражданин Литвы не воевал на фронте, и причина его смерти не связана с военными ранениями", - сообщил порталу lrytas.lt В. Сарапинас.

Посол добавил, что по просьбе родственников больше информации о гибели солдата не обнародуется.

ELTA напоминает, что Валерий Полковников, литовский солдат, воевавший на стороне Украины, скончался в понедельник в больнице в Киеве. Его друзья поделились новостью в социальных сетях.

Министерство иностранных дел (МИД) подтвердило смерть гражданина Литвы во вторник вечером. Однако, по его словам, причина смерти солдата неизвестна.

"У посольства нет данных о том, что погибший литовец скончался от ранений", - заявила пресс-секретарь министра иностранных дел в комментарии, отправленном Elta.

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