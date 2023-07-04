Посол Литвы в Украине: скончавшийся в госпитале в Киеве литовец не воевал на фронте

Об этом сообщает новостной портал lrytas.lt.

"Насколько известно посольству, этот гражданин Литвы не воевал на фронте, и причина его смерти не связана с военными ранениями", - сообщил порталу lrytas.lt В. Сарапинас.

Посол добавил, что по просьбе родственников больше информации о гибели солдата не обнародуется.

ELTA напоминает, что Валерий Полковников, литовский солдат, воевавший на стороне Украины, скончался в понедельник в больнице в Киеве. Его друзья поделились новостью в социальных сетях.

Министерство иностранных дел (МИД) подтвердило смерть гражданина Литвы во вторник вечером. Однако, по его словам, причина смерти солдата неизвестна.