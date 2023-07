В Молетай прошли три международные выставки собак

30 июня победителем конкурса Best of Best стал немецкий малый шпиц CH TAURO SONGAILĖ (владельцы – Янита и таурас Плунгесы из Каунаса). Самой красивой собакой Литвы выбрали чау-чау CH E'ROCKY ЛИТОВСКИЙ ЛЕВ (хозяйка Лорета Тамашявичене).