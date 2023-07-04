В Молетай прошли три международные выставки собак

Судьи на выставки приехали из Ирландии, Германии, Финляндии, Италии, Турции, Венгрии, Словении, Боснии и Герцеговины, Австрии, Австралии, Таиланда, Индонезии, Бахрейна, Польши, Эстонии, Латвии и Грузии.
30 июня победителем конкурса Best of Best стал немецкий малый шпиц CH TAURO SONGAILĖ (владельцы – Янита и таурас Плунгесы из Каунаса). Самой красивой собакой Литвы выбрали чау-чау CH E'ROCKY ЛИТОВСКИЙ ЛЕВ (хозяйка Лорета Тамашявичене).
Во второй день самой красивой собакой выбрали карликового пуделя CH VIRUS PARADOKSAS, хозяйка Юлия Дьяковская (Вильнюс).
В воскресенье фаворитом выставки стал бигль CH AFTERGLOW VENTUS BARBATUS из Латвии, хозяйка Анастасия Лобацова.
Победителем конкурса Supreme Bis стал карликовый пудель CH VIRUS PARADOKSAS.
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