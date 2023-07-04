04 июля 2023 г. 12:19

Комиссия по языку требует убрать двуязычные таблички в Вильнюсском районе

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Skaitytojo nuotr.
Инспекция по госязыку потребовала от муниципалитета Вильнюсского района убрать двуязычные таблички с названиями улиц. Муниципалитет обратился в Комиссию по административным спорам, пишет madeinvilnius.lt.

Администрация муниципалитета получила требования инспекции в мае этого года. В документе было указано убрать двуязычные таблички в деревнях Белишкес и Ажулауке.

Инспекция указала, что двуязычные таблички - это нарушение закона.

Глава инспекции Аудрюс Валотка сказал, что инспекция получила жалобы в связи с двуязычными названиями в эти деревнях.

"(…) недавно был прецедент. Пока мэром была госпожа Мария Рекст, мы получили жалобу, что около Лаворишкес есть название на польском языке. Мы потребовали удались его, но муниципалитет обратился в суд и проиграл дело во всех инстанциях, сейчас случай идентичный", – заметил он.

"Это правовой нигилизм и разбазаривание бюджетных денег, ведь за суды надо платить", – отметил Валотка.

Инспекция обратилась к мэру Роберту Духневичу и потребовала убрать польские названия до 1 июля 2023 года. Муниципалитет подал жалобу Комиссию по административным спорам.

Советник мэра Кястутис Бутвидас сказал, что в жалобе указано, что в деревнях живет много поляков, поэтому в этой местности есть потребность в использовании польских названий. Он также сослался на 3 часть 11 статьи Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

"Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств здесь не при чем. Она ратифицирована, но ее установки не перенесены в литовские законы, и Верховный суд уже представил свою позицию", – сказал Валотка.

Бутвидас заметил, что этот вопрос обсуждался с председателем Государственной комиссии по литовскому языку Виолетой Мейлюнайте, она обещала поинтересоваться ситуацией и подготовить рекомендации.

Комиссия обсудит этот вопрос 18 июля.

Бутвидас сказал, что в случае принятия неблагоприятного решения, муниципалитет рассмотрит возможность обращения в суд.

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