Комиссия по языку требует убрать двуязычные таблички в Вильнюсском районе

Администрация муниципалитета получила требования инспекции в мае этого года. В документе было указано убрать двуязычные таблички в деревнях Белишкес и Ажулауке.
Инспекция указала, что двуязычные таблички - это нарушение закона.
Глава инспекции Аудрюс Валотка сказал, что инспекция получила жалобы в связи с двуязычными названиями в эти деревнях.
"(…) недавно был прецедент. Пока мэром была госпожа Мария Рекст, мы получили жалобу, что около Лаворишкес есть название на польском языке. Мы потребовали удались его, но муниципалитет обратился в суд и проиграл дело во всех инстанциях, сейчас случай идентичный", – заметил он.
"Это правовой нигилизм и разбазаривание бюджетных денег, ведь за суды надо платить", – отметил Валотка.
Инспекция обратилась к мэру Роберту Духневичу и потребовала убрать польские названия до 1 июля 2023 года. Муниципалитет подал жалобу Комиссию по административным спорам.
Советник мэра Кястутис Бутвидас сказал, что в жалобе указано, что в деревнях живет много поляков, поэтому в этой местности есть потребность в использовании польских названий. Он также сослался на 3 часть 11 статьи Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
"Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств здесь не при чем. Она ратифицирована, но ее установки не перенесены в литовские законы, и Верховный суд уже представил свою позицию", – сказал Валотка.
Бутвидас заметил, что этот вопрос обсуждался с председателем Государственной комиссии по литовскому языку Виолетой Мейлюнайте, она обещала поинтересоваться ситуацией и подготовить рекомендации.
Комиссия обсудит этот вопрос 18 июля.
Бутвидас сказал, что в случае принятия неблагоприятного решения, муниципалитет рассмотрит возможность обращения в суд.