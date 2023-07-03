03 июля 2023 г. 22:03

В киевской больнице скончался воевавший в Бахмуте военный из Литвы

 
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Valerijus Polkovnikovas
Valerijus Polkovnikovas
ФОТО: Soc. tinklai

3 июля в киевской больнице от ранений скончался воевавший в Бахмуте военный из Литвы Валерий Полковников. Об этом в фейсбуке рассказали его друзья.

"Привет всем, сегодня я получил печальную весть. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений скончался Валерий Полковников. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость... Герои, Гении и все Великие люди, когда получают толчок, совершают великие дела, но платят за это огромную цену. Валерий пожертвовал самое дорогое, что у него было - жизнь... Покойся с миром, брат!", – писал в Facebook пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис.

Поскольку Литва не предоставляет добровольцам, воюющим в Украине, никаких социальных гарантий, друзья погибшего просят помочь его семье.

"Желающие помочь его родителям, которые находятся в тяжелом материальном положении, могут сделать перевод: LT077044000663613932, Valerijus Polkovnikovas. Цель перевода: Laidotuvėms", - писал Паулюкайтис.

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