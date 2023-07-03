В киевской больнице скончался воевавший в Бахмуте военный из Литвы

"Привет всем, сегодня я получил печальную весть. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений скончался Валерий Полковников. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость... Герои, Гении и все Великие люди, когда получают толчок, совершают великие дела, но платят за это огромную цену. Валерий пожертвовал самое дорогое, что у него было - жизнь... Покойся с миром, брат!", – писал в Facebook пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис.