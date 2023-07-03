Жители Вильнюса могут подать заявление на социальную поддержку для учащихся

Жители должны быть зарегистрированы в Вильнюсе или включены в реестр не задекларировавших место жительства. Также выплату могут получить лица, не задекларировавшие место жительства и не включенные в реестр лиц, не задекларировавших место жительства, но фактически проживающие в Вильнюсе, указывается в сообщении столичного самоуправления.

Формы заявлений и их подача

Заявление можно подать одним из следующих способов: в электронном виде через Информационную систему социальной поддержки семьи www.spis.lt, посетив Центр обслуживания клиентов по адресу пр. Конституцийос 3 (1-й этаж), по электронной почте sis@vilnius.lt, отправив заполненное заявление, подписанное квалифицированной электронной подписью, или по почте в Отдел социальных пособий, отправив заполненное заявление по адресу ул. Кауно 3, LT-01314, Вильнюс.

Заявления на бесплатное питание можно подавать с 1 июля до конца учебного года, на поддержку для приобретения школьных принадлежностей – с 1 июля до 5 октября.