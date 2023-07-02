Во Франции из-за беспорядков задержаны еще более 700 человек

В ходе беспорядков, вспыхнувших во Франции 27 июня в связи с гибелью 17-летнего Наэля М. от рук полицейского и повторявшихся с тех пор пять ночей подряд, к раннему утру воскресенья, 2 июля, было проведено 719 новых задержаний, из них - 194 в Париже. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

Для сравнения: за ночь с 30 июня на 1 июля по всей стране было проведено 1300 задержаний. В ночь на 2 июля отдельные столкновения граждан с полицией были зафиксированы в Марселе, Ницце и Страсбурге. В центре Марселя, в частности, до поздней ночи происходили стычки полицейских и воинственно настроенных молодых людей. В ходе этих потасовок полиция прибегла к слезоточивому газу. В Париже стражи правопорядка в усиленном составе патрулировали Елисейские поля.

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