Стыдно? Во время саммита НАТО старые троллейбусы не будут ездить по улицам столицы

"Современный трамвай", – так вильнюсские троллейбусы весной назвал мэр столицы Валдас Бенкунскас во время дискуссии о трамваях. Однако если бы в Вильнюсе ходили старые трамваи, их вряд ли пришлось бы прятать. Но совсем иначе обстоят дела со старыми троллейбусами.

"Мы оценили ситуации на дорогах во время саммита 11-12 июля, те ограничения, которые ждут, поэтому, вероятно, хватит новых троллейбусов, которые есть. Если их не хватит, выедут и старые", – сказали представители ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт".

Компания отмечает, что с 23 июня действует новое расписание общественного транспорта. Как обычно, летом сокращается число маршрутов. Поэтому компания постарается выпустить на улицы только новые троллейбусы, чтобы улучшить комфорт для пассажиров.

Значит, официально компания старые троллейбусы прятать не будет. Правда, сейчас даже во время действия летнего расписания, жители видят на улицах старые троллейбусы и ездят на них.