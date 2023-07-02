02 июля 2023 г. 12:07

Стыдно? Во время саммита НАТО старые троллейбусы не будут ездить по улицам столицы

 
ru.DELFI.lt
Dėl nutrūkusių elektros laidų Vilniuje sutriko troleibusų eismas
Dėl nutrūkusių elektros laidų Vilniuje sutriko troleibusų eismas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Приближается саммит НАТО. Выясняются новые детали. Все улицы, тротуары и даже столбы там, где будут проезжать делегации, приведены в порядок, а все то, что привести в порядок невозможно, спрячут. Старые вильнюсские троллейбусы во время саммита курсировать не будут, пишет madeinvilnius.lt.

"Современный трамвай", – так вильнюсские троллейбусы весной назвал мэр столицы Валдас Бенкунскас во время дискуссии о трамваях. Однако если бы в Вильнюсе ходили старые трамваи, их вряд ли пришлось бы прятать. Но совсем иначе обстоят дела со старыми троллейбусами.

"Мы оценили ситуации на дорогах во время саммита 11-12 июля, те ограничения, которые ждут, поэтому, вероятно, хватит новых троллейбусов, которые есть. Если их не хватит, выедут и старые", – сказали представители ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт".

Компания отмечает, что с 23 июня действует новое расписание общественного транспорта. Как обычно, летом сокращается число маршрутов. Поэтому компания постарается выпустить на улицы только новые троллейбусы, чтобы улучшить комфорт для пассажиров.

Значит, официально компания старые троллейбусы прятать не будет. Правда, сейчас даже во время действия летнего расписания, жители видят на улицах старые троллейбусы и ездят на них.

Время покажет, увидим ли на улицах старые троллейбусы во время саммита НАТО.

Троллейбусный парк в столице планируют обновить до 2026 года, тогда их средний возраст составит чуть больше двух лет.

Сейчас у компании VVT есть 649 транспортных средств: 397 автобусов и 252 троллейбуса.

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