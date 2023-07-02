02 июля 2023 г. 11:40

На улице Пилимо радужный перекресток снова облит краской

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
На столичной улице Пилимо на этой неделе был заново выкрашен радужный перекресток, однако вандалы его снова залили краской.

Вильнюсский муниципалитет сообщил об обновлении перекрестка в минувший понедельник.

"Что же, сейчас хорошая новость, традиция продолжается. Переход около ул. Пилимо и в этом году – совсем скоро – заискриться яркими красками! Это больше чем красочная деталь для города. Это продолжение открытого направления Вильнюса и напоминание о том, что повестке прав человека должны уделять еще больше внимания. Поскольку свобода быть собой здесь в Вильнюсе, не может измеряться страхом. Несмотря на то, что вильнюсцы такие разные, все мы должны чувствовать себя в безопасности", – писала представитель муниципалитета Ева Дирмайте

Перекресток был выкрашен несколько дней назад, а 1 июля утром неизвестные залили его краской. Эту информацию порталу lrytas.lt подтвердил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

"Информация подтвердилась, последствия вандализма зафиксированы. В понедельник мы обратимся в полицию", – сказал Грубинскас.

Напомним, что 1 июля в Вильнюсе состоялось шествие общины ЛГБТ.

Залитый краской переход на своей странице в фейсбуке показал Антанас Кандротас-Целофанас. Во время протеста на Кафедральной площади 1 июля Кандротас предлагал собравшимся идти и перекрасить этот перекресток на ул. Пилимо.

Это не первый раз, когда радужный перекресток стал объектом вандализма.

Впервые этот перекресток был покрашен в радужные цвета в 2018 года.

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