В Литве прогнозируют порывистый ветер и грозу

Во многих местах дождь пройдет не раз, осадки будут интенсивными, с грозами. Юго-западный, западный ветер усилится до 15–18 м/с. Большую часть дня сильный ветер ожидается на взморье, в других районах ветер будет подниматься во время дождя. Из-за большой облачности, дождя и ветра температура в стране поднимется всего до 18–23 градусов.

В понедельник ночью облака немного рассеются, меньше прояснений будет на севере страны. Небольшие дожди будут идти только местами, в основном на северо-западе. Возможны грозы. Будет дуть порывистый ветер. Температура составит 11–16 градусов тепла.