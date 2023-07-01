В столице Литвы проходит шествие Vilnius Pride - трансляция

Участники акции во время мероприятия поднимут вопросы юридической и медицинской смены пола, права на заключение брака, партнерства, усыновления. Будет идти речь и о цензуре, введенной для несовершеннолетних, чтобы защитить их от негативной информации.

В полдень сбор участников начался около библиотеки им. М.Мажвидаса, а в 13 ч. колонна участников пойдет в сторону Кафедральной площади. В 12.30 ч. около библиотеки собралось около 1000 человек.

По словам одного из организаторов шествия Евы Лаугалите, на Кафедральной площади выступят хорошо известные обществу люди.

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"Будут известные лица. Будут дипломаты, правозащитники. Это будут люди, чьи лица мы часто видим, когда говорим о проблемах ЛГБТ в Литве", – сказала Лаугалите.

"Будет возможность выступить с трибуны и для самих членов общины, рассказать о себе, свой жизни. Такая возможность у членов нашей общины появляется не всегда – о нас обычно говорят политики, другие люди, но не мы сами", – заметила она.