7 из 10 жителей Вильнюса выбирают воду из-под крана

По данным опроса, 71% жителей Вильнюса предпочитают пить воду из-под крана, тогда как два года назад их было 44 процента. По сравнению с 2021 годом потребление водопроводной воды выросло на 27 процентов.
Исследование этого года выявило еще один интересный факт. По его данным, 4 из 10 жителей страны перед выходом из дома выбирают экологически чистое и экономически полезное решение: берут с собой многоразовую бутылку для воды. По сравнению с остальным населением страны жители столицы чаще (46%) берут с собой питьевую воду, выходя из дома.
Отмечается, что среди них чаще всего эту практику применяют жители Вильнюса в возрасте 18-29 лет (55%) и женщины, проживающие в столице (56%).
Обращает на себя внимание и статистика ежедневного потребления питьевой воды – один житель Литвы выпивает в среднем около 4,1 стакана воды из-под крана. Женщины, проживающие в Вильнюсе, и лица в возрасте 18-49 лет, получающие средний доход и использующие в пищу водопроводную или местную колодезную воду, выпивают немного больше воды в день: эта цифра колеблется от 4,3 до 4,5 стакана в день.
Наименьшее количество питьевой воды в столице потребляют жители с более низким доходом и приобретают питьевую воду из колодцев и в торговых центрах, они выпивают соответственно 3,3 и 1,6 стакана питьевой воды.
Репрезентативный опрос жителей Литвы провела исследовательская компания Norstat LT в конце мая-начале июня. В опросе приняли участие 1000 респондентов.