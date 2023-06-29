"Мечтал поучиться в Европе":в Вильнюсе вручили дипломы выпускниками ЕГУ

Церемония транслировалась на официальном YouTube-канале ЕГУ. Участие в ней принимали более сотни выпускников.
Новоиспеченных бакалавров и магистров поздравило руководство университета, друзья и партнёры ЕГУ. Выпускники получали дипломы из рук Ректора проф. Кшиштофа Рыбиньски.
Молодые люди охотно поделились своими впечатлениями об учебе и дальнейших планах.
Глеб Царев, выпускник программы “Медиа и коммуникации”
Я закончил программу медиа и коммуникации, в ЕГУ попал случайно. Изначально готовился к поступлению в Москву. Потом случайно наткнулся на инстаграм-аккаунт ЕГУ и сразу же поменял свои планы. Заканчивать университет радостно и одновременно грустно, время учебы в университете было очень классным: это и красивый кампус, и интересная учеба, друзья, к тому же университет всегда шел на встречу, когда у меня возникали какие-то сложности из-за подготовок к конкурсам, За что я очень благодарен! В общем, покидаю ЕГУ с теплотой в сердце.
Насчет своих планов, хочу скрестить пальцы и промолчать, чтобы исполнились. Не знаю как мне поможет диплом в дальнейшем трудоустройстве, но полученные знания точно буду применять в своей работе. В прошлом году, например, я представлял Литву на чемпионате мира по иллюзионному искусству, где стал победителем. И во многом я обязан этому достижению тому, чему научился в ЕГУ, в частности съемке видео и навыкам звукового дизайна.
Матвей Стешиц, выпускник программы "Медиа и коммуникации"
Я отчетливо помню тот момент, с чего я вообще начал задумываться о поступлении. Я праздновал свой день рождения и окончание 10-го класса и сестра меня спросила: “Куда ты собираешься поступать?”. Я тогда ещё не определился. Она сказала что когда-то хотела поступать в ЕГУ. Открыл сайт, чтобы узнать что это такое. Узнал какие программы там есть и очень заинтересовался.
Сначала все в семье восприняли с опаской, потому что это другая страна и мне никто из родителей не сможет морально помочь. Но я решил и прошел подготовительные курсы в пропилеях и поступил. Это не стандартный белорусский университет, где тебя “штрудят” огромным количеством предметов. Тебе дают свободу в планировании своего времени. Ты можешь уделять время только учебе, чтобы получить хороший диплом, но это может не принести результата, потому что большинство студентов также работает и на портфолио. Только твои знания и твой опыт определяют тебя. Я сделал совмещение: работал и учился.
Мне не грустно, буду приходить в этот университет. Я надеюсь мне здесь всегда рады. Я рекомендую сюда поступать всем.
Максим Долинский, магистерская программа "Публичная политика"
Я учился в ПГУ (Полоцкий государственный университет) в Новополоцке, на программе “социальные коммуникации”. Когда я выбирал, куда поступать в магистратуру, мне рекомендовали именно ЕГУ, как safespace для белорусов.
Мне все понравилось, хоть и во многих случаях мои взгляды разнятся с общими тенденциями ЕГУ. Однако это не сильно мешало. Я обрел очень много полезных знакомств и всегда было с кем дебатировать. Мне прямо все понравилось.
Я сейчас буду заниматься исследовательской деятельностью, и без навыков которые я получил в этом университете, ничего бы этого не было. ЕГУ – отличное место для саморазвития.
Иоланта Казакова, выпускница магистерской программы "Визуальная практика"
Я окончила БГУ в Минске, факультет журналистики, начала искать гранты для дальнейшего обучения в Европе и нашла такой в магистратуре Литвы, попала в ЕГУ. Два года в университете пролетели очень насыщенно. Обрела много полезных связей, которые помогут мне в дальнейшем трудоустройстве. Очень рекомендую поступать в ЕГУ!!!
Тэнгиз Садамия, выпускник магисторской программы "Публичная политика"
У меня есть политическое образование, которое я получал в Петербурге. Очень хотелось получить магистерское образование в данной сфере. Мечтал поучиться в Европе и чтобы у меня был ментально более близкий университет.
Мне понравилось сочетание практико-ориентированного подхода и базовых теоретических знаний. Преподавательский состав отличный. Особенно отмечу доцента Владислава Иванова.