Что такое саммит НАТО и насколько он важен для Литвы?

«Были ожидания, что после окончания президентских выборов в Турции будет легче договориться с членом НАТО, наложившим вето на вступление Швеции. Если бы на выборах победил соперник Реджепа Тайипа Эрдогана, шансы, вероятно, были бы выше, но, возможно, нынешний президент, переизбранный на очередной срок, также не будет видеть необходимости в эскалации вопроса, и соглашение будет достигнуто. Правда, Турция недавно объявила, что Швеция все еще не готова к членству в НАТО. Возможно, это сигнал о том, что Турция не желает отступать. Это, по сути, политические нюансы, связанные с тем, о чем Турция хочет договориться с другими странами ‒ особенно с США», ‒ говорит М. Шешельгите.