Каунас предлагает вильнюсцам приехать в отпуск на время саммита НАТО

"Они называют саммит НАТО в июле испытанием для ритма жизни вильнюсцев, а мы видим в этом возможности – повод сменить рабочую обстановку, отдохнуть, открыть новые вкусы, пережить новые впечатления и получить вдохновение на все лето! И, конечно, мы приглашаем сделать это в Каунасе! Ждем вас всех – и тех, кто надолго остановится в Каунасе, и тех, кто только проездом будет в нашем городе по дороге к морю. Наши сердца и двери открыты, ждет масса развлечений, скидок и особых инициатив", – пишут организаторы.