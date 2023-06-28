В столице наблюдаются сбои в работе приложений для пассажиров транспорта

28 июня перед обедом представители JUDU информировали, что наблюдаются сбои в работе мобильных приложений для оплаты стоянки и для оплаты услуг общественного транспорта.
"Уважаемые жители, сейчас мы наблюдаем временные сбои в работе систем – в оборудовании с операционной системой Android не действуют приложения m.Ticket и m.Parking.
За стоянку можно заплатить с помощью смс-сообщения или паркомата, а пользователей m.Ticket просим пользоваться услугами других распространителей билетов. Приносим извинения за временные неудобства, мы выясняем причины и пытаемся как можно скорее устранить неполадки", – сообщают представители JUDU.
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