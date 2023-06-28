28 июня 2023 г. 11:52

Минобороны: стоимость пусковых установок NASAMS, приобретаемых для Украины, составляет 9,8 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reuters / Scanpix

Стоимость пусковых установок NASAMS, приобретаемых для Украины, составляет около 9,8 млн евро, сообщает Министерство национальной обороны Литвы (Минобороны). По сообщению Минобороны, Литва планирует доставить и передать эту помощь украинской армии в течение ближайших трех месяцев. Министерство обороны Норвегии внесет дополнительный вклад, безвозмездно предоставив вспомогательное оборудование для пусковых установок NASAMS.

О покупке Литвой двух пусковых установок NASAMS средней дальности для Украины первым сообщил президент Гитанас Науседа.

Как позднее подтвердило Минобороны в своем пресс-релизе, Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны 27 июня подписало с норвежской компанией Kongsberg соответствующий договор.

"Приобретаются модернизированные пусковые установки NASAMS, которые будут полностью подготовлены для того, чтобы украинская армия могла интегрировать их в имеющиеся расчеты ведения огня, тем самым дополняя и расширяя эксплуатационные возможности подаренных Норвегией и США систем NASAMS, находящихся в настоящее время на вооружении у Украины", – сообщает министр обороны страны Арвидас Анушаускас в пресс-релизе.

В Минобороны напоминают, что системы ПВО средней дальности NASAMS также используются и Литовской армией.

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