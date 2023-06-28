При обыске в штаб-квартире ЧВК "Вагнера" обнаружены следы информационной атаки на Литву

"В ходе обысков, проведенных российскими правоохранителями в минувшие выходные в офисе этой частной военной компании после мятежа ее владельца и руководителя Евгения Пригожина, были обнаружены несколько его паспортов, выданных на иностранное имя. Среди документов был паспорт, выданный заместителю Евгения Пригожина, который использовался для организации информационной атаки против Литвы в 2020 году", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Три года назад имя г-на Пригожина использовалось в дезинформации, направленной против Литвы, с одним достоверным фактом - в 2020 году в начале года в Вильнюсский аэропорт прилетел самолет Hawker 800, принадлежащий Пригожину.
«В то же время человек с паспортом гражданина Российской Федерации, выданным на имя Евгения Пригожина, черты лица которого напоминают самого господина Пригожина, дважды прилетал в Литву на пассажирском самолете. Дата рождения, указанная в паспорте заместителя г-на Пригожина, была такой же, как и у самого олигарха — 1 июня 1961 года», — сообщает ДГБ.
Впервые заместитель господина Пригожина прилетел в Вильнюс из России регулярным рейсом в феврале 2020 года. Из аэропорта он прошел к зданию Министерства транспорта, сделал фото, а после возвращения в аэропорт вылетел регулярным рейсом обратно в Россию, на территории Литвы проведя всего пять с половиной часов. Затем в том же 2020 году заместитель Пригожина во второй раз прибыл в Литву регулярным рейсом. Он сделал фото перед Сеймом, Литовским национальным музеем и Дворцом лордов. Затем уехал в Беларусь поездом, хотя у него был билет на самолет на рейс того же дня.
Тогда российский новостной портал sobesednik.ru опубликовал ложные утверждения о том, что в 2020 г. олигарх Пригожин якобы прибыл в Литву на самолете Hawker 800 и обсуждал проекты информационных технологий в Литве с высокопоставленным представителем Министерства транспорта. Во второй статье sobesednik.ru сообщалось, что г-н Пригожин в очередной раз приехал в Вильнюс и посетил Сейм, поскольку, несмотря на примененные к нему санкции, у него есть возможность путешествовать по Евросоюзу.
«Для усиления впечатления статьи были проиллюстрированы фотографиями заместителя Пригожина в литовских госучреждениях. О якобы визитах Пригожина в Вильнюс сообщали и другие российские интернет-порталы, дополняя лживую историю новыми несуществующими подробностями: господин Пригожин якобы встречался не только с влиятельными госслужащими, но и с руководителями литовских бизнес-предприятий», — говорится в сообщении.
На самом деле, утверждает ведомство, заместитель г-на Пригожина не встречался в Вильнюсе ни с одним представителем литовского правительства или бизнеса, упомянутым в публикациях российских порталов. В ДГБ считают, что эта провокация была направлена на выявление нарушений доступа в Шенгенскую зону, разжигание недоверия литовского общества и стран НАТО и ЕС к литовским институтам и их способности обеспечить выполнение международных ограничительных мер.
«Несмотря на усилия и ресурсы злоумышленников, информационная атака не увенчалась успехом, ложная информация была опубликована только небольшими бульварными российскими порталами, она не вызвала резонанса ни в Литве, ни в других странах НАТО и ЕС», — заверили в ДГБ.