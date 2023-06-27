Минобороны России: начата подготовка к передаче армии тяжёлой техники ЧВК "Вагнер"

Накануне российский президент Владимир Путин предложил бойцам «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны или другими силовыми органами, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

«Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал Путин.

Близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» вечером в понедельник сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» якобы уже зашли на территорию Беларуси — вместе со штатным оружием и военной техникой.